Cozmin Guşă: Am ajuns într-un punct de inflexiune. Textura politică este foarte slabă

Cozmin Guşă şi invitaţii săi au abordat, la emisiunea "Romania 2019", subiectul regionalizării politice.

Consultantul politic a precizat că cetăţenii au "un soi de tendinţă de a nu mai accepta o tutelă naţională".

"Am pus această temă acum şi pentru că în precedentele 5 ediţii, am simţit atât la invitaţi, cât şi la cetăţeni un soi de tendinţă de a nu mai accepta o tutelă naţională, care nu este respectabilă. Motivul 2: Cred că de mai mult de 20 ani, am discutat pro sau contra referitor la aceste elemente de regionalizare politică. Cu alţi invitaţi am avut aceste discuţii. Eu cred în acest moment că am ajuns într-un punct de inflexiune, ori sus, ori în jos. Simt eu aşa, că se vor rostogoli către 2020, pentru că textura politică este foarte slabă", a spus Cozmin Guşă.

