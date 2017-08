Referendum intern la USR, pe tema iniţiativei Coaliţiei pentru Familie. Se întoarce Nicuşor Dan?

Punct de cotitură. Uniunea Salvati Romania organizeaza saptamana viitoare, intre 7 si 13 august, un referendum intern in cadrul caruia membrii partidului vor raspunde la doua intrebari - ar trebui sau nu ca USR sa se pozitioneze in privinta referendumului de modificare a definitiei familiei in Constitutie, a Coalitiei pentru Familie, si, in cazul in care raspunsul este "da": cum ar trebui sa fie pozitionarea - pro sau contra?, scrie hotnews.ro.