Cine a plătit bannerele "DA la Referendum" ale primarului PSD Dan Tudorache de la sectorul 1

DA la Referendum în sectorul 1

Mai multe bannere "DA, la Referendum", semnate de primarul Sectorului 1 Dan Tudorache, au apărut în ultimele zile în mai multe zone extrem de vizibile din sector.

Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache (PSD), susține referendumul pentru redefinirea familiei și arată acest lucru prin bannerele care au împânzit mai multe zone din sector.

Mesajul de pe afișe este: "Din respect pentru bunicii nostri. Din grija pentru copiii nostri. Da, la referendum. Dan Tudorache, primarul Sectorului 1".

Mai multe mesaje primite pe adresa "Martor Ocular" au sesizat anomalia asocierii mesajului cu o autoritate publică, finanțată din bani publici:

"Buna ziua, va atasez aceasta poza facuta astazi in sector 1, pe strada H.M. Berthelot, chiar in fata UNARTE. Desi am vazut mai multe astfel de panouri, ce e diferit la acesta este ca este semnat de primar sector 1, ceea ce inseamna ca aceasta campanie este facuta din bani pulbici. Nu mi se pare normal si m am gandit sa va atentionez si pe voi", ne-a scris Ioana C.

Un alt telespectator a remarcat că "PSD face campanie da la referendum. In fata bisericii pe calea Floreasca 212 primarul PSD al sectorului 1 de la PSD a pus acest afiș", ne-a scris Rares N.

Într-o adresă trimisă Primăriei Secorului 1, Realitatea.net l-a întrebat pe primarul Dan Tudorache două lucruri:

1. Cine a platit aceste bannere? Sunt finantate din bugetul Primariei Sectorului 1, din fonduri de la partid sau din alte surse?

2. Care este suma totala platita pentru campania pro-referendum de Dan Tudorache?

Încă așteptăm răspunsul primarului PSD - care ne poate lămuri și câte bannere a plasat în sectorul pe care îl administrează!