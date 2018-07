Stock Shock la Elefant.ro. Oferta zilei la parfumuri, ceasuri, ochelari de soare sau cărți

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are câteva oferte foarte atractive la mai multe categorii de produse. Iată care sunt cele mai atractive reduceri la ceasuri, parfumuri, ochelari de soare și cărți.

Versace The Dreamer este un parfum oriental fougere cu un amestec inovator si discret intre diferite plante salbatice si aromatice. Note de varf: lavanda, mandarina, salvie; Note de mjloc: folri de trandafiri, garoafe, flori de tutun, muscata; Note de baza: lemn, tonka.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Elizabeth Arden 5th Avenue New York, un parfum inspirat de stilul sofisticat si energia din Manhattan, special creat pentru femeile elegante. Note de varf: mar, bergamota, piersica;

Note de mijloc: pruna, bujor, iasomie, coacaze negre; Note de baza: mosc, tonka, chihlimbar, lemn de santal, vanilie.

Reduceri Elefant.ro ceasuri. Cele mai atractive modele pentru el și pentru ea

SHIVAS

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 29;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 12;

Etanseitate: 3 ATM;

CORTESE TORINO

Ceas barbatesc, cronograf cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din metal;

Bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 48;

Latime bratara (mm): 24;

Lungime bratara (mm): 200;

Ceas Fossil Grant

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Grosime carcasa (mm): 13;

Lungime bratara (mm): 200 +/- 5

Reduceri Elefant.ro la ochelari de soare

Ochelari de soare Gant. Ochelari de soare cu rama si lentile din plastic; Lentilele gri transmit uniform lumina si respecta culorile naturale. De asemenea, reduc oboseala ochilor. Se recomanda la condus; Filtru de protectie: categoria 3 (soare puternic, medii ce pot cauza reflexii); Latime lentila (mm): 56; Latime punte (mm): 17.

Ochelari de soare Polaroid. Ochelari de soare cu rama din metal si lentile din plastic; Lentile polarizate, cu filtru UV 100%. Polaroid este singura companie care foloseste tehnologia de polarizare UltraSight, ce ofera protectie maxima si reduce reflexiile nedorite cauzate de lumina puternica; Lentilele maro cresc contrastul si sunt recomandate pentru condus.

Reduceri Elefant la cărți

Ce ne spunem cand nu ne vorbim. Chris Simion. Un diagnostic fatal o determina sa o ia la fuga si sa se ascunda. Fara nicio explicatie. Isi abandoneaza iubitul, parintii, prietenii... tot. Pleaca din tara ca sa-si traiasca sfarsitul intr-o singuratate deplina, scriind mail-uri pe care nu le trimite niciodata. Dupa doi ani, isi reface analizele. Verdictul medical are efect de dinamita. Anuleaza toate asteptarile. E sanatoasa tun, fara urma de neoplasm, prin urmare, in viata. Dupa doi ani in care a dansat tango cu moartea, revine in povestea din care evadase, dar nu se mai identifica profund cu nimic. Acvariul cu lumea ei de demult, cu pesti-emotii, cu scoici-amintiri, cu ganduri-nisipuri, cu plante-vise, mediul ei vital de mai inainte, se dovedeste a fi acum ceva banal, deloc esential, foarte simplu de inlocuit. Singurul lucru cu care ramane dupa aceasta jupuire e sinele.

Un veac de singuratate. Gabriel Garcia Marquez. Un veac de singuratate, capodopera care l-a propulsat pe Gabriel García Márquez pe orbita celebritatii internationale si i-a adus premiul Nobel (1982), este, in opinia unanima a criticii - dupa Don Quijote de la Mancha, nemuritoarea creatie a lui Cervantes -, cel mai frumos roman de expresie spaniola din toate timpurile, asa cum marturiseste si Pablo Neruda care il numeste „Don Quijote al timpului nostru". Istoria celor o suta de ani ai fabuloasei aventuri traite de cele sapte generatii ale familiei Buendía, cu fanteziile, obsesiile, tragediile, pasiunile, disperarile si sperantele lor, este de fapt istoria miticului Macondo, intemeiat de patriarhul José Arcadio Buendía, teritoriu prodigios, unde fantasticul, irealul, se insinueaza adesea in realitate, miraculosul convietuind firesc cu viata de zi cu zi. insa intregul demers narativ sugereaza ideea ca Macondo nu se margineste la o arie concreta, istoria sa fiind de fapt istoria existentei umane, caci, asa cum arata autorul, „mai curand decat un loc de pe lume, Macondo este o stare de spirit".

Reduceri Elefant.ro la cărți pentru copii

Te iubesc zi si noapte. Smriti Prasadam-Halls. Un tandru mesaj de iubire neconditionata insoteste un ursulet si un iepuras de-a lungul unei zile. Aceasta carte minunat ilustrata este perfecta pentru petrecerea bebelusului, Ziua Mamei, Valentine's Day si pentru toate ocaziile in care vrem sa ne aratam iubirea fata de cei dragi.

Pinguinul care voia sa afle mai multe. Jill Tomlinson. Otto este un pui de pinguin. Ii place sa se joace in zapada. Dar mai intai trebuie sa-i invete pe ceilalti pui tot ceea ce trebuie sa stie. La fel ca Buf, puiul de bufnita care invata sa nu se mai teama de intuneric si sa fie la fel ca ceilalti frati ai lui si ca Pongo, puiul de gorila care voia sa ajunga curajos ca tatal sau.