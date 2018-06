Summer Sales la Elefant.ro. Oferta zilei la parfumuri, ceasuri, ochelari de soare sau cărți

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are câteva oferte foarte atractive la mai multe categorii de produse. Iată care sunt cele mai atractive reduceri la ceasuri, parfumuri, ochelari de soare și cărți.

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi.

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Guess Seductive este un parfum cu note florale si lemnoase, perfect pentru femeile care vor sa iasa in evidenta intr-un mod delicat si inocent. Sticla parfumului se remarca prin design-ul inedit si frapeaza inca de la prima vedere, la fel ca si aromele din interiorul sau. Guess Seductive are un farmec aparte datorita aromelor sale dulci, realizate in urma unei combinatii neobisnuite a notelor de vanilie, tamaie si casmir.

Reduceri Elefant.ro ceasuri. Cele mai atractive modele pentru el și pentru ea

TOMMY HILFIGER

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda de otel inoxidabil;

Bratara de silicon;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Lungime bratara (mm): 190;

Etanseitate: 3 ATM;

FOSSIL

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 45;

Grosime carcasa (mm): 13;

Latime bratara (mm): 24;

Etanseitate: 5 ATM;

Ceas Fossil Grant

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Grosime carcasa (mm): 12;

Lungime bratara (mm): 200 +/- 5

Mai multe detalii și oferte ceasuri Fossil găsiți la magazinul Elefant.

Reduceri Elefant.ro la ochelari de soare

Ochelari de soare Police. Ochelari de soare cu rama din plastic si lentile din plastic, tip oglinda cu inflexiuni albastre; Lentilele gri transmit uniform lumina si respecta culorile naturale. De asemenea, reduc oboseala ochilor. Se recomanda la condus; Lentile polarizate, cu filtru UV 100%. Ofera protectie maxima si reduce reflexiile nedorite cauzate de lumina puternica; Filtru de protectie: categoria 3 (soare puternic, medii ce pot cauza reflexii).

Ochelari de soare Vogue. Ochelari de soare cu rama din plastic si lentile din plastic; Lentilele maro cresc contrastul si sunt recomandate pentru condus; Filtru de protectie: categoria 3 (soare puternic, medii ce pot cauza reflexii); Latime lentila (mm): 58; Latime punte (mm): 16; Lungime brat (mm): 135.

Reduceri Elefant la cărți

Romanovii 1613-1918. Simon Sebag Montefiore. Aceasta este istoria intima a douazeci de tari si tarine, unii atinsi de geniu, altii de nebunie, dar toti inspirati de credinta intr-o autocratie divina si animati de ambitie imperiala. Pasionanta cronica realizata de Montefiore dezvaluie lumea lor secreta, o lume a puterii neingradite si a edificarii fara scrupule a unui imperiu grandios, dar umbrita de intrigi de palat, rivalitati de familie, decadenta sexuala si extravaganta feroce, si populata de o intreaga distributie de aventurieri, curtezani, revolutionari si poeti, de la Ivan cel Groaznic la Tolstoi, si de la regina Victoria la Lenin.

Reduceri cărți Elefant de Book Day

Avocatul rebel. John Grisham. Sebastian Rudd este unul dintre cele mai colorate personaje zugravite vreodata de Grisham. El se ocupa de cazuri pe care orice avocat le-ar refuza: un tanar dependent de droguri, adept al unui cult satanic, un mafiot condamnat la moarte, un barbat arestat pentru ca a tras cu arma intr-o echipa SWAT care i-a navalit, din greseala, in casa. De ce incearca Rudd sa ii aparere pe acesti clienti care, aparent, nu au nicio sansa sa castige procesul? Pentru ca orice om are dreptul la un proces corect, crede Rudd, chiar daca asta presupune ca avocatul sa triseze pentru a obtine achitarea.

Reduceri Elefant.ro la cărți pentru copii

Coco. Itziar Miranda. Jorge Miranda. Coco Chanel a fost o femeie intreprinzatoare, cu nenumarate talente, care a reusit sa castige un loc privilegiat in societatea franceza de la inceputul secolului al XX-lea. Creatiile vestimentare, precum si celebrul sau parfum Nr. 5 i-au adus faima in intreaga lume, in ciuda originilor modeste si a dificultatilor cu care avea sa se confrunte de-a lungul vietii. Considerata tradatoare, a fost obligata sa-si paraseasca tara!





Mog si bebelusul. Judith Kerr. Mog are o zi linistita pana cand un bebelus vine in vizita. „Mog adora bebelusii", spune doamna Thomas, dar Mog nu e atat de sigura! Desi Mog hotaraste ca nu-l place pe acest bebelus, ii salveaza viata si primeste o recompensa uriasa.