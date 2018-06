Reducerile zilei la Elefant.ro. Oferta zilei la parfumuri, ceasuri, ochelari de soare și cărți

Unul dintre cele mai importante magazine online din România, Elefant.ro, are câteva oferte foarte atractive la mai multe categorii de produse. Iată care sunt cele mai atractive reduceri la ceasuri, parfumuri, ochelari de soare și cărți.

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme este un parfum proaspat cu note fructate si picante, ce este inspirat de puterea energizanta a apei si de sunetul hipnotizant al valurilor. Aqva Marine Pour Homme este asemanator unui nectar de fructe si condimente ce sunt ascunse intr-o sticla cu un design unic, ce se aseamana unui cristal albastru. Un parfum potrivit chiar si pentru cele mai calduroase zile, deoarece are un efect revigorant.

Mai multe detalii și întreaga listă de reduceri la parfumuri pentru bărbați, de la Elefant.ro, găsiți LA ACEST LINK.

Parfumul Hugo Boss Bottled are un caracter curat, elegant, care defineste perfect tendinta clasica. Parfumul are ca grup tinta, barbatul modern, urban si care prezinta un stil de moda elegant. Note de varf: mar, bergamota, muschi, citrice, pruna, geranium; note de mijloc: mahon, garoafa, scortisoara; note de baza: maslin, lemn de santal, vanilie, cedru, vetiver.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Reduceri Elefant.ro ceasuri. Cele mai atractive modele pentru el și pentru ea

FOSSIL

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Este accesorizat cu cristale;

Functii: ora, minut, secunda, data;

Etanseitate: 10 ATM;

Dimensiuni carcasa (mm): 40 x 12;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 20;

Reducerile și întreaga ofertă ceasuri de la Elefant.ro o găsiți - LA ACEST LINK.

SEIKO

Ceas barbatesc, cronograf, cu mecanism quartz;

Carcasa rotunda din otel inoxidabil;

Bratara din piele;

Se inchide cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 40;

Grosime carcasa (mm): 10;

Lungime bratara (mm): 200;

Ceas Fossil Grant

Ceas barbatesc, multifunctional, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Se inchide cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 44;

Grosime carcasa (mm): 12;

Lungime bratara (mm): 200 +/- 5;

Latime bratara (mm): 22.

Mai multe detalii și oferte ceasuri Fossil găsiți la magazinul Elefant.

Reduceri Elefant.ro la ochelari de soare

Ochelari de soare Vogue. Ochelari de soare cu rama din acetat si lentile din plastic; Lentilele maro cresc contrastul si sunt recomandate pentru condus; Filtru de protectie: categoria 3 (soare puternic, medii ce pot cauza reflexii); Latime lentila (mm): 58; Latime punte (mm): 14; Lungime brat (mm): 135.

Ochelari de soare Polaroid. Ochelari de soare cu rama si lentile din plastic; Lentile polarizate, cu filtru UV 100%. Polaroid este singura companie care foloseste tehnologia de polarizare UltraSight, ce ofera protectie maxima si reduce reflexiile nedorite cauzate de lumina puternica; Lentilele gri transmit uniform lumina si respecta culorile naturale. De asemenea, reduc oboseala ochilor. Se recomanda la condus.

Reduceri Elefant la cărți

Cei care pleaca si cei ce raman. Elena Ferrante. In linistea cea mai deplina sau in mijlocul evenimentelor tumultuoase, atunci cand ne simtim in siguranta sau in pericol, cand suntem nevinovati sau imorali, suntem o multime formata din ceilalti. Iar aceasta multime e cu siguranta o binecuvantare pentru literatura. - Elena Ferrante.

Doamna de la Miezul Noptii (cartea intai a seriei Uneltiri intunecate). Cassandra Clare. Emma Carstairs este o razboinica, un vanator de umbre, cel mai bun din generatia sa. Ea traieste doar pentru a lupta. Umar la umar cu parabatai-ul ei, Julian Blackthorn, patruleaza pe strazile din Los Angeles, unde vampirii isi fac de cap pe Sunset Strip, iar spiritele naturale - cele mai puternice dintre creaturile supranaturale - sunt in pragul unui razboi deschis cu vanatorii de umbre. Cand incep sa apara trupurile unor oameni si elfi omorati la fel cum fusesera ucisi si parintii Emmei cand ea era copil, este creata o alianta nesigura.

Reduceri Elefant.ro la cărți pentru copii

Ursul si pianul. David Litchfield. Despre muzica, Despre familie, Despre prieteni, Despre acasa. Despre ceea ce conteaza cu adevarat. Si despre pantofii care nu te strang niciodata.

Lars, ursuletul polar. Lars si catelusul husky. Hans De Beer. Cand Lars salveaza un pui de husky blocat intr-o crapatura adanca in gheata, catelusul se ia dupa el, iar ursuletul polar ajunge curand sa dea din nou de bucluc. Catelul il implora scheunand: „Te rog, nu ma parasi! Imi este foame si vreau la mama mea!" Asa ca Lars ii vine in ajutor. Dar poate el sa il duca in siguranta pe catelul nazdravan la echipajul de husky?