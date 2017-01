Reduceri vacanțe Barcelona. Oferta zile la Vola.ro

Antoni Gaudi / FOTO: wikipedia.org

Dacă vreți să călătoriți în Spania în următoare perioadă, aveți astăzi, la Vola.ro, reduceri vacanțe Barcelona.

Dacă vreți să călătoriți în Barcelona, Vola.ro vă oferă o reducere de până la 25% la mai multe pachete de vacanță spre această destinație. Mai multe detalii găsiți - AICI.

Puteți alege, de exemplu, Hotelul Oasis. Este amplasat în imediata vecinătate a plajei și pune la dispozitia turistilor camere spatioase si confortabile, decorate intr-o maniera moderna si eleganta, care dispun de aer conditionat centralizat, TV si telefon. Unele dintre incaperi beneficiaza de un balcon privat/patio, care ofera o priveliste fermecatoare asupra orasului.

Proprietatea nu dispune de un restaurant propriu, insa serveste zilnic un mic dejun bogat intr-o sala de mese frumos amenajata si ofera turistilor posibilitatea de a servi bauturi racoritoare in barul existent. De asemenea, turistii cazati in hotel au la dispozitie automate de gustari si bauturi, amplasate in zona receptiei. În pachete sunt incluse 4 nopți de cazare și biletele de avion dus-întors. Oferta o puteți găsi - AICI.

Ce puteți face în Barcelona, potrivit Vola.ro

Barcelona, destinatia-vedeta a Spaniei este un muzeu in aer liber in care domnesc fantezia si bunul gust. Barcelona este faimoasa datorita arhitecturii impresionante si indraznete a arhitectului Gaudi, fantastica in toate sensurile, dar si pentru atmosfera cosmopolita, plajele in care poti incerca sporturi nautice sau viata de noapte fara egal. Aceasta bijuterie scaldata de valurile Mediteranei a fost binecuvantata cu un potential geografic de invidiat, care combina armonios plaje cu apa cristaline dar si muntii majestuosi.

Intr-un city break poti explora de la porturile reamenajate pana la strazile medievale din cel mai bine pastrat cartier gotic din Europa si superbele edificii moderniste din Eixample. Apogeul frumusetii sale este atins de muzeele orasului, de minunatiile arhitecturale, de plajele animate si de pietele bogate. Peisajele pitoresti si arhitectura unica si fantastica a maestrului Gaudi, precum si galeriile de arta ce expun opere de Picasso, Miro si Tapies sunt doar cateva motive pentru care trebuie sa mergi intr-un city break la Barcelona.