Reduceri parfumuri. Cele mai bune oferte de la Elefant.ro

Elefant.ro, unul dintre cele mai importante magazine online, are o ofertă atractivă, în această perioadă, la parfumuri. Iată câteva dintre cele mai interesante reduceri.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Guess Seductive este un parfum cu note florale si lemnoase, perfect pentru femeile care vor sa iasa in evidenta intr-un mod delicat si inocent. Sticla parfumului se remarca prin design-ul inedit si frapeaza inca de la prima vedere, la fel ca si aromele din interiorul sau. Guess Seductive are un farmec aparte datorita aromelor sale dulci, realizate in urma unei combinatii neobisnuite a notelor de vanilie, tamaie si casmir.

CALVIN KLEIN. Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa.

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare.





Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Reduceri parfumuri. Oferte pentru bărbați

Bvlgari Aqva Marine Pour Homme este un parfum proaspat cu note fructate si picante, ce este inspirat de puterea energizanta a apei si de sunetul hipnotizant al valurilor. Aqva Marine Pour Homme este asemanator unui nectar de fructe si condimente ce sunt ascunse intr-o sticla cu un design unic, ce se aseamana unui cristal albastru. Un parfum potrivit chiar si pentru cele mai calduroase zile, deoarece are un efect revigorant.

Versace The Dreamer este un parfum oriental fougere cu un amestec inovator si discret intre diferite plante salbatice si aromatice.





Nautica Blue este un parfum exclusivist, pentru barbati, ce te va incanta prin prospetimea si lejeritatea lui. Parfumul este conceput special pentru barbati dinamici, cerebrali, ce au nevoie de spatiu. Interiorul lor, de nedezvaluit, ascunde sentimente delicate, tandrete si senzualitate incredibila. Cel ce poarta Blue este capabil de a cuceri instantaneu orice femeie.

Guess Seductive Homme Blue aparut in anul 2012 si creat de Guillame Flavigny, este un parfum revigorant, aerisit si senzual, inspirat din adancurile marii, imbogatit cu condimente si tonuri lemnoase. Se deschide cu note de caviar, cardamon, piper negru, urmate de muscate, baza fiind formata din muschi si casmir. Este un parfum indraznet perfect gentelmenului modern, recomandat a fi folosit pe timp de zi.

HUGO BOSS. Parfumul Hugo Boss Bottled are un caracter curat, elegant, care defineste perfect tendinta clasica. Parfumul are ca grup tinta, barbatul modern, urban si care prezinta un stil de moda elegant.