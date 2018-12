Reduceri la decorațiuni de Crăciun pe TeamDeals

Dacă vreți să vă pregătiți din timp pentru sărbătorile de iarnă trebuie să studiați oferta TeamDeals.

Instalatie Craciun 8 metri franjuri cu LED-uri diverse culori. Instalatie Craciun 8 metri Franjuri cu LED-uri. Instalatiile sunt tip perdea luminoasa cu franjuri inegali si sunt interconectabile, putand fi prelungite. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Brad artificial calitate Premium, 210 cm + Bonus, instalatie 200 LED + suport metalic. Sarbatorile se apropie si fiecare casa trebuie impodobita cu un frumos brad de Craciun. Bradul natural vine impreuna cu o serie de neajunsuri, de aceea acest brad artificial este solutia perfecta! Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Brad Artificial calitate Premium, 180 cm + Bonus, instalatie 320 Led-uri + suport metalic. Adu spiritul Craciunului in casa ta si protejeaza padurile! Daca iti doresti un brad perfect de Craciun si in acelasi timp vrei sa protejezi natura militand impotriva defrisarilor, un brad artificial este solutia optima pentru tine si pentru familia ta! Este vesnic verde, nu se scutura si poate fi folosit si in anii urmatori. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Instalatie Craciun 12 metri, 300 LED, turturi albi / albastru / multicolor, interconectabile. Instalatie Craciun 12 metri franjuri cu LEDuri la alegere albe, albastre sau multicolore. Instalatiile sunt tip perdea luminoasa cu franjuri inegali si sunt interconectabile, putand fi prelungite. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.





Proiector laser pentru exterior, cu 2 culori , Rosu si Verde, cu carcasa metalica si senzor de temperatura. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Brad artificial verde cu cetina fina 150 cm. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Banda LED cu telecomanda. Banda flexibila este impermeabila la apa, iar LED-urile sunt protejate de un strat de silicon; LED-urile au un consum mult mai mic decat al becului incandescent dar si o durata de viata mult mai mare; Lumina data este cu mult mai puternica decat cea emisa de becul normal; Aceste benzi se pot monta oriunde in autovehicul sau in casa, alimentate la 12v. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.

Proiector exterior cu fulgi. Proiector de exterior cu jocuri de lumini si imagini in forma de fulgi de zapada, diferite culori. Proiectorul este perfect pentru folosire la exterior sau chiar la interior. Acesta poate decora fatada casei cu un show minunat de proiectii de figurine sub forma de fulgi de nea, diferite culori. Este foarte usor de instalat si folosit. Mai multe detalii și și prețul găsiți LA ACEST LINK.