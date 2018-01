Reduceri eMAG pentru laptopuri! Top 5 cele mai vandute modele din acest moment

Reduceri eMAG pentru mai multe modele de laptopuri, dar si transport gratuit si cand vrei tu inclus in oferte.

Reduceri eMAG – Lista laptopurilor aflate la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Reduceri eMAG importante pentru cele mai interesante laptopuri. In cele 5 cele mai populare laptopuri gasiti atat modele ceva mai scumpe dar cu reduceri mari si configuratii puternice, ideale pentru gaming si pasionatii de jocuri pe calculator, cat si configuratii ceva mai slabe pentru a asigura un pret extrem de accesibil oricarui buzunar.

Reduceri eMAG – Laptop Acer Aspire

Primul model de laptop pe care vi-l recomandam este unul accesibil ca pret ce prezinta tehnologie foarte buna si un raport calitate/pret printre cele mai avantajoase. Laptopul Acer Aspire are procesor Intel Celeron N3350 cu o frecventa de pana la 2.4 Ghz, un ecran de doar 14 inch, e mic si usor de transportat, 64 eMMC dar si o placa video Intel HD Graphics 500. Laptopul vine cu sistemul de operare Windows 10. Oferta o gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Laptop Gaming Asus ROG

Pentru pasionatii de jocuri pe calculator avem o oferta interesanta la laptopul Asus ROG care e dotat cu procesor Intel Core i7 cu frecventa de pana la 3.8Ghz, Kaby Lake, cel mai puternic din categoria sa. Laptopul are ecran de 15.6 inch, rezolutie Full HD, memorie de 8GB si un spatiu de stocare foarte generos de 1TB. In plus, e dotat si cu unitate optica DVD-RW dar si cu placa video nVidia GeForce. Toate detaliile ofertei sunt AICI.

Reduceri eMAG – Kiano Intelect x3

Laptopul Kiano Intelect X3 este produs de un brand mai putin cunoscut, insa este un produs foarte bun. Laptopul e de tip 2 in 1, adica se poate transforma cu usurinta in tableta, avand ecran de tip IPS HD cu touch screen. Configuratia sa cuprinde un procesor Intel Atom de 1.92Ghz, ecran de 10.1 inch, 2 GB memorie si 32GB. Oferta completa o gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Laptop HP 250 G6

Reducere de 11% si pentru laptopul hp250 G6 cu procesor Intel Celeron de 2.48Ghz, 15.6 inch,4GB memorie si 500 GB spatiu de stocare. Oferta completa o gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Apple MacBook Air13

Cele mai ravnite laptopuri sunt cele produse de Apple pentru ca sunt stabile si elegante. Va recomandam cel mai vandut laptop de la Apple care este MacBook Air13 ce are si 13% dicount in acest moment. Laptopul are procesor Intel Dual Core i5 cu frecventa de 1.8Ghz, 13.3 inch ecran, 8 GB memorie si un spatiu de stocare de 128GB SSD. Placa video este Intel HD Graphics 6000. Pretul poate fi gasit AICI.