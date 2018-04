Reduceri eMAG la roboti de bucatarie. Preturi de la 217 lei

Reduceri eMAG pentru robotii de bucatarie. Gatitul si prepararea meselor devine o adevarata placere daca ai ajutoarele necesare.

Reduceri eMAG – Lista tuturor robotilor de bucatarie la oferta poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

Reduceri eMAG pentru o categorie de produse foarte importanta pentru tine: robotii de bucatarie. Tehnologia moderna din ziua de azi ne permite sa ne hranim mai sanatos, mai rapid si chiar si mai gustos. Aveti mai jos 5 exemple de roboti de bucatarie care se afla la reducere si care sunt foarte avantajosi.

Reduceri eMAG – Robot de bucatarie Star Light

Prima oferta pe care v-o recomandam are din start 30% reducere de pret si e foarte avantajoasa. E vorba despre un robot de bucatarie produs de Star Light, un brand renumit pentru preturile accesibile, dar si pentru calitate. Robotul e dotat cu un bol de 5.5l din inox, are 6 viteze de functionare, functie pulse, masina de tocat carne dar si blende cu vas de sticla de 1.5l. Toate detaliile si imagini le gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Philips

Trecem la un robot de bucatarie de foarte buna calitate, garantata atat de producatorul renumit Philips cat si de garantia de 24 de luni a produsului, inclusa in pret. Robotul de bucatarie are o putere de 650W, bol de 1.5l si e dotat si cu blender cu 2 viteze plus functia pulse. Mai multe informatii gasesti AICI.

Reduceri eMAG – Robot de bucatarie Bosch

Reducere de 35% si pentru un robot de bucatarie de la Bosch. Acest robot are o putere de 1200W si un bol XXL pentru pregatirea unor cantitati mai mari de mancare. Bolul are 3.9l, e dotat si cu blender de 1.5l si functie de viteza variabila, dar si functie Cube cutter. Detaliile ofertei sunt AICI.

Reduceri eMAG – Gorenje Chef

Robotul de bucatarie Gorenje Chef are si el o reducere de 30% de la eMAG in cadrul promotiei de inceput de an, care se va incheia peste doar cateva ore. Robotul are putere de 800W, 2 viteze, display LED si mai multe accesorii incluse. Aflati amanuntele AICI.

Reduceri eMAG – Robot de bucatarie Kenwood

Chiar daca e mai putin cunoscut producatorul Kenwood, robotul de bucatarie din oferta eMAG e unul de foarte buna calitate, cu o garantie a produsului de 24 de luni si mai ales cu o reducere de 40% din pret care-l face cel mai ieftin robot de bucatarie de pe piata. Robotul are 750W, bol de 1.2l si blender tot de 1.2 l. Toate detaliile sunt AICI.