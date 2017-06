Reduceri eMAG – Crazy Days aduce electrocasnice mai ieftine cu 50%

Reduceri eMAG – Oferte nebune, nebune de tot la cel mai mare retailer online din Romania. Preturile sunt injumatatite timp de o saptamana.

Reduceri eMAG – Lista completa cu electrocasnicele la reducere poate fi consultata AICI.

Reduceri eMAG – Promotie Crazy la eMAG. Preturile sunt reduse chiar si cu 50% pentru mai multe produse, dar si pentru electrocasnice. Noi am selectat cateva dintre ofertele cele mai importante care ne-au atras atentia si pe care vi le recomandam cu incredere. Cu siguranta cu asemenea preturi ofertele se vor epuiza rapid, asa ca grabiti-va.

Reduceri eMAG – Combina frigorifica Arctic

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru o combina frigorifica simpla de la Arctic care insa are 2 calitati imbatabile: este foarte avantajoasa la achizitie datorita unei reduceri eMAG in cadrul promotiei Crazy Days de 35% si este de foarte buna calitate, fiind produsa chiar in Romania. Combina are 295l volum, clasa energetica A+ si inaltime de 185cm. Pretul poate fi gasit AICI.

Reduceri eMAG – Combina frigorifica Star Light

Foarte, foarte ieftine electrocasnicele de la eMAG in aceasta saptamana, iar combina frigorifica Star Light este una dintre cele care merita atentie. Pretul este scazut cu 23% in cadrul promotiei eMAG Crazy Days, combina are un volum de depozitare in cele doua compartimente de 265l si face parte din clasa energetica A++. Oferta poate fi gasita AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Chiar si masinile de spalat rufe au reduceri semnificative in promotia eMAG Crazy Days. Masina de spalat rufe de la Whirlpool este foarte avantajoasa, are o capacitate deincarcare de 5kg, 1000 RPM si face parte din clasa energetica A+. Aceasta masina de spalat este una clasica, de culoare alba, cu o latime de 60cm. Oferta poate fi consultata AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Beko

Iata ca va prezentam un model de masina de spalat mult subtiat, si ca pret si ca dimensiuni. Masina Slim Beko are o reducere de pret de 35%, capacitate de incarcare de pana la 6kg, 100 RPM si face parte din clasa energetica A++. In plus, masina e dotata si cu afisaj de tip LED. Pretul ei poate fi gasit AICI.

Reduceri eMAG – Aparat de aer conditionat Star Light

Se apropie vremurile cu temperaturi foarte ridicate si acum este momentul ideal sa cumparati un aparat de aer conditionat. Va recomandam modelul Star Light de tip Inverter ce are o putere de 9000 BTU, face parte din clasa energetica A++ si e dotat cu control Wifi. Kitul de instalare este inclus in pretul cu reducere de 45%, iar aparatul de aer conditionat e dotat si cu display. Toate detaliile le gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Cuptor incorporabil Beko

Continuam cu o oferta foarte buna de la Beko din cadrul promotiei eMAG Crazy Days pentru un cuptor incorporabil ce functioneaza pe gaz si are un volum de 66l, foarte spatios. Cuptorul este din inox, are functiile de timer, rotisor si grill incluse si face parte din clasa energetica A. Toate detaliile si pretul redus cu 20% pot fi gasite AICI.

Reduceri eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Ultima oferta de electrocasnice pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol din promotia eMAG Crazy Days este pentru masina de spalat vase incorporabila in mobilierul de bucatarie. Masina e produsa de Whirlpool, are 6 programe disponibile, 13 seturi de vase pot fi spalate simultan, face parte din clasa energetica A+ si are o latime de 60cm. Oferta o gasiti AICI.