Reduceri eMAG – Cea mai buna solutie pentru a utila o bucatarie mica: incorporabilele. Ce preturi au

Reduceri eMAG – Oferte excelente in cadrul promotiei Saptamana electrocasnicelor de la eMAG, pentru electrocasnicele resigilate.

Reduceri eMAG – Lista cu toate electrocasnicele incorporabile aflate la reducere poate fi consultata AICI.

Reduceri eMAG – Cel mai mare retailer online are preturi foarte bune pentru electrocasnicele incorporabile, in aceasta perioada. Cu incorporabilele puteti salva o multime de spatiu intr-o locuinta mica sau o bucatarie cu dimensiuni reduse.

Noi am selectat cateva electrocasnice incorporabile care beneficiaza de reduceri eMAG in aceasta perioada si cu care va puteti utila complet o bucatarie si salvati atat bani cat si o multime de spatiu in locuinta.

Reduceri eMAG – Plita incorporabila Whirlpool

Prima oferta pe care v-o prezentam este pentru o plita incorporabila de cea mai buna calitate, de la Whirlpool. Aceasta plita beneficiaza de 27% reducere reala de la eMAG. Plita functioneaza pe gaz, e dotata cu 4 arzatoare precum in imagine si aprinderea este electrica. Culoarea sa este cream Jasmine care ii permite sa fie potrivita pentru orice tip de bucatarie, indiferent de design-ul pe care l-ar avea. Oferta o gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Pachet promotional cuptor si plita incorporabile

O gaselnita foarte buna a celor de la eMAG este pachetul promotional care cuprinde atat un cuptor cat si o plita, oricum cei mai multi clienti tind sa le cumpere pe amandoua. Reducerea unui astfel de pachet e mult mai consistenta. De exemplu, pachetul promotional pe care vi-l recomandam este fabricat de Zanussi. E vorba de un cuptor incorporabil ce functioneaza electric si are un volum de 60l si e dotat cu 3 functii printre care si cea de grill. Cuptorul face parte din clasa energetica A. Plita incorporabila are 4 arzatoare pe gaz si ambele electrocasnice sunt acoperite cu un strat de inox de cea mai buna calitate, care se curata foarte usor. Pretul cu discount consistent il gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Plita incorporabila Hansa

De aceasta data va prezentam o oferta in care ne axam pe un pret minim. Oferta pentru plita incorporabila Hansa are o reducere de la eMAG de 28% si ajunge sa coste mult sub 400 de lei, lucru rar intalnit. Plita functioneaza pe gaz si are 4 arzatoare si aprindere electrica. Oferta o puteti studia in detaliu la URMATORUL LINK.

Reduceri eMAG – Hota incorporabila telescopica Star Light

Continuam cu o oferta foarte avantajoasa pentru hota incorporabila si telescopica de la Star Light. Da, chiar si hotele pot fi incorporabile si va pot salva o multime de spatiu in bucatarie. Aceasta hota are putere de absorbtie de 204mc pe h, e dotata cu un sintur motor si are latime de 60cm. Toate detaliile le gasiti AICI.

Reduceri eMAG – Cuptor cu microunde

Ultima oferta de electrocasnice incorporabile pe care v-o prezentam in cadrul acestui articol este pentru un cuptor cu microunde de la Beko. Acest cuptor este acoperit cu un strat de inox care il protejeaza si poate fi usor curatat, are functii touch control, timer digital si un volum de 20l. Oferta include si un kit de instalare, iar pretul il gasiti AICI.