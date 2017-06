Reduceri eMAG aparate de fotografiat. Cele mai bune oferte de astăzi

Cei care vor să-și cumpere un aparat de fotografiat în această perioadă pot alege una dintre oferte magazinului eMAG. Iată câteva dintre cele mai atractive reduceri eMAG aparate de fotografiat.

Aparat foto DSLR Canon EOS 100D, 18MP + Obiectiv EF-S 18-55mm DC. O camera DSLR mica si sensibila de luat peste tot. EOS 100D de 18 megapixeli asigura fotografii si filme superbe, dispunand de un vizor optic si comenzi intuitive pe ecranul tactil. Fotografii de inalta calitate cu zgomot redus cu ajutorul unei camere DSLR foarte compacte, de luat peste tot.

Aparat foto DSLR Canon EOS 700D, 18MP, Black + Obiectiv EF-S 18-55mm IS STM. Patrundeti in fotografia DSLR si lasati creativitatea sa se dezvolte. Realizati fotografii si filme superbe cu un senzor de 18 megapixeli si profitati de ecranul tactil LCD II Clear View cu unghi variabil usor de utilizat.

Aparat foto DSLR Canon EOS 1200D, 18MP + Obiectiv EF-S 18-55mm DC III. De la aniversarea unei zile de nastere la aventurile din timpul vacantei, puteti avea incredere in EOS 1200D pentru rezultate uimitoare. Ideala pentru cei care utilizeaza o camera DSLR pentru prima data, EOS 1200D imbina sistemul Canon de imagini de clasa mondiala cu o gama de comenzi intuitive si usor de utilizat.

Reduceri eMAG aparate de fotografiat. Oferte Nikon

Aparat foto DSLR Nikon D3300, 24.2MP, Black + Obiectiv AF-P 18-55mm VR.

Aparat foto DSLR Nikon D5300, 24,2MP Black + Obiectiv AF-P 18-55mm VR. Profitati de performantele extraordinare in conditii de lumina scazuta pentru a surprinde imagini detaliate in intuneric si a realiza fotografii clare cu subiecte care se misca rapid. Inregistrati secvente Full HD cursive si fin detaliate, cu care va veti mandri (la cadente de cadre de pana la 50p/60p). Focalizarea automata cu vizualizare continua in timp real pastreaza subiectele clare, chiar daca actiunea se desfasoara rapid.

Aparat foto DSLR Nikon D5600, Kit AF-P 18-55mm VR, Negru. Fiind echipat cu puternica tehnologie imagistica de la Nikon, D5600 este ideal pentru inregistrarea momentelor magice. Acesta este un aparat foto care ofera putere ideilor dumneavoastra. Avand la dispozitie gama de obiective legendare NIKKOR, nu veti ramane niciodata fara optiuni creative. Iar aplicatia SnapBridge de la Nikon va permite sa sincronizati fotografiile cu cele din dispozitivul inteligent pe masura ce fotografiati sau sa transferati cu usurinta filmele oricand doriti.

Reduceri eMAG aparate de fotografiat. Aparate mirrorless

Aparat foto Mirrorless Sony Alpha A5000L, 20MP, Black + Obiectiv 16-50mm. Luati cu dvs. puterea si flexibilitatea fotografierii cu o camera foto digitala cu obiective interschimbabile, cu cea mai usoara camera foto digitala cu obiective interschimbabile din lume: camera α5000. Dati viata fotografiilor si filmelor pe care le realizati. Transformati scenele de zi cu zi in lucrari de arta utilizand efectele de imagine. Experimentati cu ajutorul a treisprezece moduri pentru fotografie sau film si vizualizati rezultatele in timp real pe ecranul LCD, pentru a obtine rezultate perfecte.

Aparat foto mirrorless Olympus PEN E-PL7 Pancake Zoom Kit, Silver + Obiectiv 14-42mm EZ-M1442EZ, Silver. Nu stii niciodata pe cine ai putea intalni in timp ce te afli la cumparaturi sau te bucuri de cel mai bun loc intr-o cafenea, asa ca ai intotdeauna la indemana camera mea PEN E-PL7. Poti face poze selfie grozave si este foarte usor de folosit - LCD-ul se pliaza in jos si te ajuta ca mainile sa nu stea in calea pozelor.

Reduceri aparate de fotografiat eMAG. Oferte aparate compacte

Aparat foto digital Sony Cyber-Shot DSC-W800, 20MP, Black. Daca este vorba despre fotografii realizate in timpul noptilor petrecute in oras sau in vacanta, camera foto digitala compacta W800 dispune de caracteristici care simplifica realizarea de fotografii si clipuri video HD clare si frumoase. Apropiati-va cu zoomul optic 5x si comutati la modul Petrecere pentru a obtine fotografii excelente fara a face compromite distractia.

Aparat foto digital Nikon COOLPIX A100, 16.1MP Negru. Acest aparat foto extrem de portabil are un design elegant si foarte suplu, incat de-abia il veti simti in buzunar sau in geanta, cantarind doar 119 g, inclusiv acumulatorul si cardul SD. De asemenea, este simplu de operat, astfel incat veti fi intotdeauna gata sa inregistrati momentele speciale.

Aparat foto digital Olympus TG-4, 16MP, Subacvatic, Rezistent la socuri, Negru. TG-4 capteaza imagini realiste, cu o combinatie de neegalat de caracteristici. Pentru prima data intr-un aparat foto compact robust, puteti fotografia in RAW pentru cea mai mare rezolutie posibila si maximul de control creativ. Cu un processor avansat de 16 megapixeli BSI CMOS si senzor TruePic VII, va va capta cele mai mici detalii si cele mai luminoase culori de fiecare data.