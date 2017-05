Reduceri electrocasnice eMAG – Oferte bomba, reduceri mari la produse Whirlpool

Reduceri electrocasnice eMAG – Promotie excelenta la cel mai mare retailer online din Romania.

Reduceri electrocasnice eMAG - Lista cu toate produsele aflate la reducere poate fi consultata AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Promotie foarte importanta in aceste zile, care priveste produsele electrocasnice fabricate sub brandul Whirlpool. Am selectat si noi 6 dintre aceste oferte, cele mai avantajoase, si vi le prezentam detaliat, mai jos.

Reduceri electrocasnice eMAG – Masina de spalat rufe SLIM Whirlpool

Cele mai moderne si mai cautate masini de spalat rufe din acest moment sunt masinile care au dimensiuni SLIM, adica mult reduse fata de modelele clasice. Masina de la Whirlpool cu care incepe aceasta prezentare este un asemenea model, are functia speciala a producatorului 6th Sense Colours si o capacitate record pentru dimensiunile sale de incarcare a cuvei cu pana la 7kg rufe murdare. In plus, masina e economicasa, facand parte din clasa energetica A+++ si are 1000 RPM. Pretul poate fi gasit AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Aparat de aer conditionat

Este perioada cea mai potrivita sa achizitionati un aparat de aer conditionat, din mai multe motive. In primul rand, deocamdata nu a venit vara din plin, cu temperaturi foarte mari, si producatorii si cei care comercializeaza aparatele de aer conditionat nu au preturi marite pentru ca nu au o cerere atat de mare. In al doilea rand. aparatul de la Whirlpool este unul foarte avantajos, de tip Inverter, are putere de 12000 BTU, face parte din clasa energetica A+, filtru HD+ Carbon, functie auto restart, autocuratare si dezumidificare. Pretul il gasiti AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Masina de spalat vase incorporabila Whirlpool

Daca in prima faza v-am prezentat o masina de spalat rufe model SLIM, de data aceasta va prezentam o masina de spalat vase care are o alta caracteristica foarte cautata la electrocasnicele moderne: este incorporabila. Masina poate fi integrata in mobilierul de bucatarie cu usurinta. se potriveste in orice bucatarie, are 6 programe disponibile si poate spala pana la 13 seturi de vase simultan. Mai multe detalii gasiti AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient

Continuam cu o alta oferta foarte buna de la eMAG pentru plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL. Aceasta plita functioneaza pe gaz, are 4 arzatoare, latimea sa este de 60 cm si e dotata cu un gratar din fonta, inox iXelium. Plita are o reducere consistenta pe care o gasiti AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Masina de spalat rufe Whirlpool

Va prezentam si un model clasic de masina de spalat rufe, ce are o latime de 60cm, este printre cele mai ieftine masini de spalat rufe de pe piata si prezinta un raport calitate pret imbatabil. Masina face parte din clasa energetica A+, are 1000 RPM si capacitate de incarcare de 5kg. Oferta completa poate fi gasita AICI.

Reduceri electrocasnice eMAG – Plita incorporabila Whirlpool

Ultima oferta pe care v-o prezentam in acest articol este pentru o plita Whirlpool care e incorporabila in mobilierul de bucatarie, functioneaza prin inductie, are 4 zone de gatit, touch control si sticla de culoare neagra, foarte eleganta. Plita are un pret redus cu 26% si poate fi gasit AICI.