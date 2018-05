Reduceri electrocasnice. Cele mai atractive oferte de astăzi

Dacă sunteți în căutare de electrocasnice trebuie să vedeți și oferta de la CEL.ro. Iată câteva produse pe care să le urmărești astăzi.

Aspirator fara sac Philips PowerPro Compact FC9323/09, 1.5 l, Tub telescopic metalic, 750 W, EPA 10, Negru/Rosu. Recipientul pentru praf este perfect conceput pentru a putea elimina praful fara a crea un nor de praf. Gratie formei sale unice si suprafetei netede, praful este colectat intr-o singura parte a recipientului si aluneca uniform in cosul de gunoi. Tehnologia PowerCyclone 4 ofera cele mai bune rezultate de curatare dintr-o singura miscare prin intermediul unor pasi extrem de eficienti: 1) Aerul intra rapid in PowerCyclone gratie fantei de admisie aer drepte si netede; 2) Orificiul curbat de trecere a aerului accelereaza aerul in sus in compartimentul ciclonic pentru a separa praful de aer.

Aspirator fara sac Samsung VCC44E0S3B, 1.3 l, Tub telescopic, 1500 W, Filtru HEPA, Albastru/Negru. Samsung utilizeaza filtrarea HEPA pentru a asigura cel mai curat aer evacuat atunci cand aspirati. Captand microparticulele, precum praful si alti alergeni, ca de exemplu polenul si mucegaiul, filtrele HEPA asigura un mediu mult mai curat si mai sanatos. De fapt, calitatea aerului evacuat si capacitatea de emisie a filtrelor noastre HEPA au fost certificate de catre SLG, un institut de testare si certificare de prestigiu din Germania.

CEL.ro oferte cuptoare

Pachet promo: Cuptor incorporabil Hotpoint FA4 841 JC IX HA, Multifunctional, 8 Functii, autocuratare catalitica, 71 l, 60 cm, Clasa A+, Inox + Plita incorporabila Hotpoint PKL 641 IX HA, Gaz, 4 Arzatoare, Aprindere electrica integrata, Inox.

Pachet promo: Cuptor incorporabil Whirlpool AKZ 6220 IX, Electric, 6th Sense, MF16, 65 l, Clasa A+, Curatare SmartClean, Design Absolute, Inox Antiamprenta + Plita incorporabila Whirlpool iXelium Estetica Ambient GMA 6422 IXL, Gaz, 4 Arzatoare, 60 cm, Gratare fonta, Inox iXelium. Sistemul puternic de convectie elimina necesitatea preincalzirii, care ajuta la economii de pana la 25% din timpul de preparare si pana la 20% energie. La selectarea unei functii traditionale si la setarea timpului si a temperaturii dorite, interfata inteligenta pentru utilizator ofera consumatorului optiunea de a activa sau nu faza de preincalzire; implicit, preincalzirea nu este setata.

CEL.ro oferte combine frigorifice

Combina frigorifica Arctic ANK305+, 291 l, Clasa A+, H 181.4 cm.Toate frigiderele si combinele frigorifice Arctic vin cu un termostat usor de folosit, care permite reglarea rapida a temperaturii, in functie de nevoi si temperatura ambientala. Poti schimba cand vrei temperatura de pastrare a alimentelor.

Combina frigorifica Samsung RB31FDRNDSA, 310 l, Clasa A+, Full No Frost, H 185 cm.Bucurati-va de comoditatea si functionalitatea unui dozator extern de apa fara elemente proeminente, dozatorul subtire fiind inserat pentru a mentine suprafata plana a frigiderului.

CEL.ro oferte mașini de spălat

Masina de spalat rufe Electrolux EWF1074BW, 7 kg, 1000 RPM, Clasa A+++, Alb. Aceasta masina de spalat rufe de capacitate mare are o deschidere foarte mare care face ca incarcarea si descarcarea rufelor sa se faca mult mai usor – chiar si pentru articolele mari, cum ar fi paturile.

Masina de spalat rufe Slim Whirlpool AWS 71000, 6th Sense Colours, 7 Kg, 1000 RPM, Clasa A+++. Indepartarea superioara chiar si a celor mai dificile pete. Economii de pana la 40% din energie (diferenta de consum de energie intre Ciclul de bumbac la 60°C si 40°C). Cea mai buna clasa de eficienta a energiei in comparatie cu ciclul conventional.

Espressor automat Philips HD8841/09, 1.8l, 1850W, Sistem Clasic de spumare a laptelui, Rasnite 100% ceramice, Functie CoffeeSwitch, 15 bar. Gratie functiei de memorare a setarilor, care va permite sa ajustati si sa salvati concentratia cafelei preparate, veti putea obtine intotdeauna ceasca perfecta de cafea. Bucurati-va de o cafea incredibila in ceasca preferata, prin simpla atingere a unui buton.



Robot de bucatarie Tefal MasterChef 5000 DO514138, 750 W, bol 2.2 l, blender 1.25 l, 2 viteze + Pulse, Alb. Motor puternic de 750W pentru a procesa cu usurinta toate tipurile de ingrediente.Usor de utilizat: un buton cu 2 pozitii pentru a ajusta viteza corespunzator accesoriilor folosite + pozitia Pulse.