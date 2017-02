Cadouri 1 Martie. Oferte la bijuterii, ceasuri și parfumuri, de la Elefant.ro

Cei care sunt în căutarea unor cadouri 1 Martie au astăzi reduceri importante la Elefant.ro la mai multe produse din categoriile parfumurilor, ceasurilor sau bijuteriilor. Iată câteva dintre cele mai atractive oferte.

LIZAS

Colier din plastic si alama;

Dimenisune (cm): 90;

Ideal pentru o tinuta casual.

RICCOVA

Colier din metal;

Dimensiune (cm): 76;

Intretinere: a se evita contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive.

JOOP

Bratara din otel inoxidabil;

Culoare: auriu;

Diametrul(mm): 63;

Ideala pentru o tinuta eleganta.

Cadouri 1 Martie. Reduceri și la cercei

NOMINATION

Cercei, din argint, silver 925;

Dimensiune (cm): 7 X 3;

Tara de provenienta: Italia;

Intretinere: a se evita contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive.

RICCOVA

Cercei din alama;

Dimensiune (mm): 45;

Intretinere: a se evita contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive.

RICCOVA

Set colier si cercei din alama, placat cu aur de 14k;

Dimensiune colier: 40 cm;

Dimensiune pandantiv: 5 cm;

Intretinere: a se evita contactul cu alcool, parfum, acetona, detergent, suprafete abrazive.

Cadouri 1 Martie. Reduceri ceasuri damă Elefant.ro

RHODENWALD & SOHNE

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda si bratara din otel inoxidabil;

Sistem de inchidere cu clips;

Geam: mineral;

Functii: ora, minut, secunda, data;

Etanseitate: 5 ATM;

Diametru carcasa (mm): 38;

Grosime carcasa (mm): 10;

SO & CO NEW YORK

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din aliaj;

Bratara din piele, cu catarama;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 38;

Grosime carcasa (mm): 10;

Lungime bratara (mm): 196;

Latime bratara (mm): 14;

Cadouri 1 Martie. Reduceri și la ceasuri SO & CO NEW YORK

STAHLBERGH

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda, din otel inoxidabil;

Bratara din piele, cu catarama;

Geam: cristal mineral;

Diametru carcasa (mm): 39;

Grosime carcasa (mm): 12;

Latime bratara (mm): 20;

Lungime bratara (mm): 220;

SO & CO NEW YORK

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Carcasa rotunda din aliaj;

Bratara din otel inoxidabil, cu clips;

Geam: mineral;

Diametru carcasa (mm): 34;

Grosime carcasa (mm): 9;

Lungime bratara (mm): 190;

Latime bratara (mm): 16;

STAHLBERGH

Ceas de dama, cu mecanism quartz si display analog;

Accesorizat cu elemente Swarovski;

Carcasa rotunda, din otel inoxidabil;

Bratara din piele si material textil, cu catarama;

Geam: cristal mineral;

Diametru carcasa (mm): 36;

Grosime carcasa (mm): 10;

Latime bratara (mm): 18;

Cadouri 1 Martie. Reduceri parfumuri, de la Elefant.ro

Chopard Wish reprezinta dorinta oricarei femei, un parfum de lux senzual si misterios. Brand-ul Chopard este cunoscut in intreaga lume pentru bijuteriile perfecte ce le creeaza, insa a devenit popular si pe piata parfumurilor datorita produselor unice si seducatoare.

Cerruti 1881 este un parfum floral-lemnos pentru femei, a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Claire Cain. Cald si bogat, acesta se adreseaza femeilor irezistibile care doresc sa fie admirate pentru eleganta si individualitatea lor.

Cadouri 1 Martie. Reduceri și la parfumuri Guess sau Calvin Klein

Guess By Guess, introdus pe piata parfumurilor in anul 2005, este un parfum floral-fructat pentru femei a carui compozitie poarta semnatura maestrului parfumier Maurice Roucel. Fierbinte, proaspat si sexy, acest parfum va va aseza in centrul atentiei de fiecare data cand il veti purta, reusind sa sublinieze intr-un mod unic feminitatea purtatoarei. Guess este un parfum dedicat femeilor romantice care adora sa se simta indragostite.

Guess Seductive este un parfum cu note florale si lemnoase, perfect pentru femeile care vor sa iasa in evidenta intr-un mod delicat si inocent. Sticla parfumului se remarca prin design-ul inedit si frapeaza inca de la prima vedere, la fel ca si aromele din interiorul sau. Guess Seductive are un farmec aparte datorita aromelor sale dulci, realizate in urma unei combinatii neobisnuite a notelor de vanilie, tamaie si casmir.

CALVIN KLEIN. Exoticul Euphoria este un parfum floral-fructat, cu o aroma imbatatoare, orientala, plina de fructe exotice, flori de orhidee neagra, violete, avand o semnatura cremoasa.