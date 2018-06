Reducere eMAG de pana la 450 de lei pentru telefoanele Samsung

eMAG are o promotie foarte interesanta ce se desfasoara in aceste zile. Poti obtine o extra reducere de pana la 450 de lei pentru noul Samsung pe care il achizitionezi.

eMAG – Lista tuturor telefoanelor mobile din aceasta promotie poate fi consultata accesand URMATORUL LINK.

eMAG desfasoara in aceste zile o promotie speciala de Buy Back pentru produsele Samsung. Mai exact, este vorba despre faptul ca poti sa primesti inapoi o reducere de pana la 450 de lei pentru un produs vechi Samsung si poti cumpara mai avantajos un nou telefon mobile.

eMAG – Pasul 1 Vii cu vechiul produs

Vino cu telefonul tau vechi sau cu tableta in oricare din showroom-urile eMAG din Bucuresti Crangasi, Titan, Baneasa, Ploiesti, Brasov, Craiova, Cluj Napoca, Constanta, Timisoara, Oradea, Galati, Sibiu sau Iasi. Produsul pe care il aduci trebuie sa fie functional. Este primul pas pe care trebuie sa-l faci pentru a obtine reducerea de 450 de lei pentru noul tau telefon Samsung de la eMAG.

eMAG – Pasul 2 Produsul este evaluat

Gadgetul tau va fi evaluat de consultatii eMAG din magazinul in care te-ai dus prin intermediul unei aplicatii speciale pentru a i se determina valoarea in functie de starea lui. In functie de evaluare o sa ai reducerea de pana la 450 de lei pentru noul tau telefon Samsung achizitionat numai de la eMAG.

eMAG – Pasul 3 primesti un voucher

Dupa ce ai trecut prin aceasta operatiune, primesti un voucher cu valoarea la care a fost evaluat de consultantii eMAG produsul adus de tine in showroom. In plus, mai primesti un voucher de extra reducere in valoare de: A8 – 100 de lei, S8 300 de lei, S8+ 350 de lei, Note 8 400 de lei, S9 si S9+ 450 de lei.

eMAG – Pasul 4 iti alegi noul Samsung

Dupa ce ai intrat in posesia voucherului de reducere, poti sa il folosesti pe loc si sa iti achizitionezi un Samsung A8, S8, S8_, Note8, S9 sau S9+. Toate sunt disponibile in oferta eMAG pe care o gasesti si AICI.

eMAG – Pasul 5 Platesti doar diferenta

Dupa ce ti-ai ales modelul preferat de telefon mobil de la Samsung din oferta eMAG, ramane doar sa platesti diferente de bani. Cat mai ai de platit = pretul telefonului Samsung pe care-l vrei – valoarea voucherului primit – extra reducerea aferenta fiecarui telefon.

eMAG – Pasul 6 – repeti operatiunea de cate ori vrei

Poti aduce oricate produse diferite primind pentru fiecare cate un voucher si o evaluare de la specialistii eMAG. Acestea nu vor putea fi insa folosite decat tot individual pentru tranzactii separate. Nu se pot cumula mai multe vouchere pentru o singura comanda.

Toate telefoanele mobile disponibile in aceasta oferta de la eMAG pot fi vazute in lista de AICI.