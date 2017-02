Reducere de 25% la vacanțe în Barcelona, de la Vola.ro

Sagrada Familia

Hotelul se afla in apropiere de celebra catedrala Sagrada Familia si de statia de metrou Monumental. Zona din jurul hotelului este caracterizata de ambianta placuta, datorita numeroaselor restaurante si magazine. La receptia deschisa non-stop, turistii pot inchiria masini ori achizitiona bilete la anumite muzee.

Serviciul de internet prin wireless este oferit in mod gratuit in tot hotelul. Acesta nu dispune de parcare proprie, dar ofera posibilitatea parcarii intr-o zona din apropiere, contra cost. Personalul se poate ocupa, la cerere, de organizarea anumitor tururi de vizita a orasului.

Ce puteți face în Barcelona, potrivit Vola.ro

Barcelona, destinatia-vedeta a Spaniei este un muzeu in aer liber in care domnesc fantezia si bunul gust. Barcelona este faimoasa datorita arhitecturii impresionante si indraznete a arhitectului Gaudi, fantastica in toate sensurile, dar si pentru atmosfera cosmopolita, plajele in care poti incerca sporturi nautice sau viata de noapte fara egal. Aceasta bijuterie scaldata de valurile Mediteranei a fost binecuvantata cu un potential geografic de invidiat, care combina armonios plaje cu apa cristaline dar si muntii majestuosi.

Intr-un city break poti explora de la porturile reamenajate pana la strazile medievale din cel mai bine pastrat cartier gotic din Europa si superbele edificii moderniste din Eixample. Apogeul frumusetii sale este atins de muzeele orasului, de minunatiile arhitecturale, de plajele animate si de pietele bogate. Peisajele pitoresti si arhitectura unica si fantastica a maestrului Gaudi, precum si galeriile de arta ce expun opere de Picasso, Miro si Tapies sunt doar cateva motive pentru care trebuie sa mergi intr-un city break la Barcelona.