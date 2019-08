Rectificarea bugetară. Un miliard de euro pentru autoritățile locale. Anunțul făcut de Teodorovici

Chiar dacă șefii de consilii județene și primării au dat vina pe guvern pentru lipsa de investiții, iată că rectificarea bugetară propusă de Teodorovici aduce aproape un miliard de euro de la buget, pentru autoritățile locale. Ministrul a dat asigurări că sunt bani pentru salarii, pensii dar și pentru derularea tuturor investițiilor începute deja.

Ministrul Finanțelor a declarat că rectificarea bugetară aduce 1,7 miliarde de euro prin Programul Naționale de Dezvoltare Locală pentru autoritățile locale.

"Pentru autoritățile locale se vor găsi 2,9 miliarde de lei destinate echilibrării bugetelor locale. Din această sumă totală 1,4 miliarde lei reprezintă fondul pentru cheltuieli de funcționare și bani pentru probleme sociale. Avem un miliard de lei, pentru PNDR, la care se adaugă 700 de milioane de lei, fonduri aflate la acest minister. Practic, avem 1,7 miliarde de lei pentru PNDR, adică aproape 1 miliard de euro, doar pentru autoritățile locale", a declarat Teodorovici.

Ministrul Finanțelor a mai anunțat luni că Guvernul a adoptat prima rectificare bugetara pe acest an si a prezentat o parte din principalii indicatori.

"Rectificarea este pozitiva, PIB a depasit in premiera pragul de 1.000 de miliarde lei. Crestere economica de 5% in primul trimestru. Deficitul in mod clar nu este in pericol. Respectarea tintei de 2,76% a deficitului bugetar pentru tot anul. Asigura plata in intregime a salariilor, pensiilor si sumele necesare proiectelor de investitii aflate in derulate. Nu se taie fonduri si finantari, se corecteaza supraestimari initiale cand s-a elaborat bugetul pe 2019, estimari plecate de la ministere. Un miliard de lei prin PNDL pentru investitii. Se finalizeaza restituirea taxei auto: 135 de milioane pentru restituirea ultimelor dobanzi", a mai punctat Teodorovici.