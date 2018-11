Rectificarea bugetară.Se taie de la Educație, Cercetare și Transporturi și se dă la Muncă și Finanțe

Ministerul Finanţelor Publice a anunţat, miercuri seara, că a elaborat proiectul celei de a doua rectificări bugetare din acest an, cu încadrarea în ţinta de deficit bugetar de 2,97% din PIB.

„Rezultatele economice de până în prezent argumentează posibilitatea realizării unei valori nominale a produsului intern brut de 949,6 miliarde de lei, faţă de 907,9 miliarde de lei cât s-a estimat la fundamentarea bugetului iniţial pe acest an şi faţă de 945 miliarde de lei cât s-a estimat la elaborarea primei rectificări bugetare. Astfel, proiectul de rectificare bugetară are în vedere majorarea per sold a veniturilor bugetului general consolidat cu 228,9 milioane de lei, iar cheltuielile se majorează, per sold, cu suma de 365,6 milioane de lei”, au anunţat reprezentanţii Finanţelor.

S-au asigurat fonduri suplimentare pentru: MFP - Acţiuni Generale de 2,69 miliarde de lei din care un miliard de lei dobânzi, 671,6 milioane de lei pentru contribuţia României la bugetul Uniunii Europene (UE) şi 700 de milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului; Ministerul Muncii şi Justiţiei Sociale de 787 de milioane de lei, în principal pentru alocaţii de stat pentru copii şi drepturi pentru persoane cu handicap; Ministerul Sănătăţii de 211,5 milioane de lei, în principal pentru asigurarea drepturilor salariale suportate de la bugetul de stat în cazul centrelor de permanenţă, a unităţilor şi compartimentelor de primiri urgenţe.

În plus, alte venituri suplimentare a primit: Ministerul Justiţiei, de 138,5 milioane de lei per sold, din care 100 de milioane de lei pentru cheltuieli de personal; Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de 85,2 milioane de lei per sold. S-au asigurat sume pentru derularea programelor/proiectelor cu finanţare externă nerambursabilă aferente cadrului financiar 2014-2020 (Programul Operaţional Regional), de 98,42 milioane de lei.

Alte fonduri suplimentare au primit: Ministerul Afacerilor Interne, de 70,6 milioane de lei per sold, în condiţiile în care au fost identificate economii la cheltuielile de personal şi au fost asigurate 116 milioane de lei pentru plata pensiilor militare de stat;

Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate se majorează la cheltuieli cu suma de 600 de milioane de lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării serviciilor medicale, a medicamentelor cu şi fără contribuţie personală şi a medicamentelor utilizate în programele naţionale cu scop curativ; Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat : se majorează la cheltuieli cu suma de 45,4 milioane de lei; Bugetului Asigurărilor pentru Şomaj :se majorează la cheltuieli cu suma de 82,6 milioane de lei.

Diminuări au fost operate având în vedere gradul de execuţie a cheltuielilor, în principal, la proiectele finanţate din fonduri europene la: Ministerul Transporturilor (1,16 miliarde de lei), Ministerul Cercetării şi Inovării (228,9 milioane de lei),

Ministerul Educaţiei Naţionale (198 de milioane de lei), Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale (176,8 milioane de lei), Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale (166 milioane de lei), Ministerul Fondurilor Europene (164,9 milioane de lei), Ministerul Finanţelor Publice (128,5 milioane de lei), Ministerul Apelor şi Pădurilor (95,9 milioane de lei), Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (71,6 milioane de lei) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (49 de milioane de lei).

Proiectul de rectificare a fost realizat în urma discuţiilor purtate cu reprezentanţii ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat şi bugetul asigurărilor sociale şi poate fi consultat pe site-ul MFP la rubrica Transparenţă decizională.