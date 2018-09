Teodorovici, un nou anunț pe tema rectificării bugetare. Care e varianta finală

Avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării - CSAT -pe proiectul privind rectificarea bugetară este consultativ, nu obligatoriu, iar Executivul "va rămâne" pe forma publicată luni pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice, a declarat ministrul Eugen Teodorovici.

"Avizul CSAT este consultativ, nu este o obligaţie, trebuie să fie consens în cadrul CSAT. Chiar dacă nu e consens după şedinţa de mâine nu înseamnă ca e şi obligatoriu avizul. Ce am postat azi pe site-ul Ministerului de Finanţe asta este forma cu care mergem mâine în CSAT, pentru care aducem argumente pentru fiecare structură în parte. Vom vedea dacă mai sunt şi alte contraargumente sau prezentări în cadrul CSAT din partea celorlaltor structuri, dar noi pe această formă rămânem, nimic altceva", a afirmat Teodorovici la o emisiune TV, citat de agerpres.ro.

Banii tăiaţi de la unii ordonatori de credite se duc acolo unde este nevoie, precum pensii, salarii, pesta porcină, a mai spus el.

"Dacă am taiat per total aproximativ 150-170 milioane lei, banii ăştia se duc acolo unde este nevoie, că vorbim de pensii, de salarii, de pesta porcină, de alte nevoi pe care le are bugetul. Pe site se vede o alocare în plus de 50 milioane lei la ANSVSA pentru despăgubiri şi ce mai are nevoie agenţia în momentul de faţă. Noi alocăm cât au cerut dânşii azi, dar se fac analize şi, pe măsură ce se înaintează şi se ştie exact suma, cei de la ANSVSA vin la noi, la Ministerul Finanţelor şi alocăm sumele astfel încât toată lumea să fie despăgubită pentru fiecare neplăcere creată de această situaţie neplăcuta din România", a explicat Eugen Teodorovici, adăugând că vor fi alocaţi bani şi la fondul de rezervă la dispoziţia Guvernului, care în momentul de faţă este zero.

Ministrul Finanţelor declarase, anterior, ca va merge marţi în CSAT cu o variantă modificată a rectificării bugetare, în sensul că Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Pază şi Protecţie şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale vor avea alocări în plus, dar vor rămâne în continuare pe minus la rectificare.