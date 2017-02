Recordul a fost depășit. Prima profesie în care se câștigă un salariu mediu de 6.000 lei pe lună

Salarii peste pragul de 6.000 lei

Salarii medii care depășesc pragul de 6.000 de lei: un record pe care doar două profesii l-au atins până acum. Acest lucru s-a întâmplat abia în ultimele raportări ale INS, pe fondul majorărilor salariale din întreaga economie și în condițiile acordării unor bonusuri anuale de sfârșit de an.

Salariul mediu net în industria IT a ajuns la 6.069 de lei în luna decembrie a anului trecut, în creştere cu aproape 20% faţă de perioada similară din 2015, arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Astfel, IT-ştii au ajuns să câştige în decembrie de 2,6 ori mai mult decât angajaţii plătiţi cu salariul mediu net pe economie.

La nivelul întregii economii, salariul mediu a crescut cu numai 11% în decembrie 2016 faţă de decembrie 2015, în timp ce în IT creşterea a fost aproape dublă.

În mod surprinzător, creșterile salariale din ultimii ani au făcut ca IT-ul să nu fie chiar cel mai bine plătit sector din economie. Angajaţii din IT sunt depășiți de cei din sectorul „fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obţinute din prelucrarea ţiţeiului”, care au avut salarii medii nete de 6.120 de lei net.

Creşterea accelerată a salariilor din industria IT a fost generată de extinderea afacerilor din acest sector, dar şi de deficitul mare de candidaţi din această industrie. Potrivit zf.ro, de pe băncile facultăţilor din România ies circa 7.000 de absolvenţi specializaţi în domeniul IT în fiecare an, iar nevoia din piaţă este dublă.