Record NEGATIV: Niciun kilometru de autostradă inaugurat în 2016

Autostrada

Suntem aproape de o premieră nedorită: niciun kilometru de autostradă inaugurat în acest an. Şi asta în condiţiile în care ţinta ar fi fost de numai 18 kilometri.

Un tronson al drumului de mare viteză Lugoj-Deva ar fi trebuit să fie deschis circulaţiei la sfârşitul acestui an.

„Şoferii nu vot putea circula pe autostrada de aici, de la Traian Vuia, până la Margina anul acesta. Asta deşi autorităţile au promis deschiderea celor 15 kilometri din lotul 2 Lugoj Deva până la Crăciun. S-au răzgândit însă când şi-au dat seama că nu pot semna recepţia doar pe o porţiune din acest lot", relatează Caterina Ledrer, reporter Digi24 Timişoara.

„Dispoziţiile legale nu fac referire în mod expres la recepţionarea parţială. Contractul este un tot unitar şi nu a fost elaborat şi întocmit pentru a putea fi monitorizat separat, adică o parte în perioada de garanţie şi o parte în perioada de execuţie", se arată într-un comunicat al Companiei de Drumuri.

O problemă despre care autorităţile ştiau de luni de zile, spun experţii.

„Au spus: "Nu, se poate, nicio problemă, rezolvăm, totul e ok. E, am ajuns în decembrie şi nu e ok. Este o problemă de management, de fapt. E o problemă care ar putea să fie rezolvată, din ce ne dăm noi seama în momentul ăsta, printr-o hotărâre de Guvern", spune Ionuţ Ciurea, Asociaţia Pro Infrastructura.

În plus, nici cei 3 kilometri din autostrada Bucureşti-Ploieşti, între centura Capitalei şi strada Popasului din Voluntari, nu au fost daţi în folosinţă, deşi autorităţile au promis că vor fi gata până la finele anului, potrivit Digi24.ro.