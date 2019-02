Record! "Despacito" a atins pragul de 6 miliarde de vizualizări pe Youtube

Piesa "Despacito" sparge record după record! Videoclipul este primul care a atins pragul de șase miliarde de vizualizări pe YouTube.

Piesa interpretată de cântăreţii portoricani Luis Fonsi şi Daddy Yankee a devenit, astfel, cel mai vizionat videoclip din istoria Youtube.

Urmează Ed Sheeran, cu "Shape of You", cu aproape patru miliarde de vizualizări, și de Wiz Khalifa, cu "See You Again", care are un număr similar de afișări.