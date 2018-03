Record de temperatură înregistrat în capitală. Ce spun meteorologii

Primele zile din luna martie au adus recorduri ale celor mai scăzute temperaturi ale perioadei respective la toate staţiile meteorologice din ţară, a declarat, vineri, directorul executiv al Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), Florinela Georgescu.

"La începutul acestei luni, în dimineaţa zilelor de 1 şi 2 martie, s-au înregistrat recorduri ale celor mai scăzute temperaturi ale zilelor respective la toate staţiile meteorologice din ţară. Pe de altă parte, pe parcursul celor două zile s-au înregistrat la mai multe staţii meteo, inclusiv la cele trei staţii meteo din Bucureşti, recorduri pentru luna martie. Deci, cele mai scăzute valori minime, respectiv maxime înregistrate într-o lună martie de când se fac măsurători meteo la staţiile respective", a spus Florinela Georgescu, la evenimentul dedicat Zilei Mondiale a Meteorologiei, a cărui temă este 'Vremea şi clima; să acţionăm inteligent'.



Potrivit datelor prezentate, pe 1 martie, la staţia Bucureşti Filaret s-au înregistrat minus 15,9 grade Celsius, la Bucureşti Afumaţi minus 19,7 grade, iar la Bucureşti Băneasa minus 21,7 grade.



"Am văzut cu toţii că în această dimineaţă am fost întâmpinaţi de un peisaj cu adevărat de iarnă. Trebuie să luăm în considerare, atunci când apreciem ceea ce vedem afară, faptul că suntem în data de 23 martie. Deci, suntem în a treia decadă a primei luni de primăvară şi avem fenomene care ar fi fost mai degrabă normale pentru luna ianuarie. În acest moment, avertizarea a fost uşor restrânsă în privinţa zonei acoperită cu Cod portocaliu pentru că în Oltenia precipitaţiile au încetat. Ele însă vor continua pe parcursul zilei de astăzi în Muntenia, în Dobrogea şi îndeosebi în jumătatea de sud a Moldovei. Vor fi ninsori asociate cu intensificări ale vântului care vor avea la rafală viteze de peste 50-60 de km la oră. Deci, vorbim despre un viscol care afectează toată activitatea socio-economică", a subliniat ea.



Potrivit Agerpres, ea a adăugat că, începând din această seară, ninsorile vor deveni din ce în ce mai puţin importante, iar de duminică vom simţi încălzirea vremii.



"Este o încălzire care va fi destul de consistentă, destul de pronunţată, astfel încât spre jumătatea săptămânii să apară temperaturile de peste 15 grade", a spus reprezentantul ANM.



Pentru restul perioadei din martie se anticipează o vreme mai blândă, cu temperaturi în creştere.



În plus, potrivit specialistului, în această perioadă a apărut un fenomen care nu a mai fost întâlnit: aşternerea unui strat de praf saharian peste cel de zăpadă.