Realitatea TV, obsesia veche a statului paralel

Cu opt ani în urmă, în perioada februarie – martie 2011, bazându-mă pe informații furnizate de surse din ANAF și DIICOT, am făcut săptămânal, în calitate de senator de Satu Mare, declarații politice, interpelări și întrebări cu privire la corupția din vămi și contrabanda cu țigări și carburanți în care erau implicați șefi din ANAF, cele mai sugestive fiind „Jos cu gangsterul de la ANAF”, „Apel către procurorii DNA: nu-l lăsați în pace pe Sorin!”, „Cercul relaționar și infracțional din jurul președintelui ANAF”.



Am prezentat în premieră cercul relațional și infracțional de la vârful ANAF, constituit într-un veritabil grup infracțional organizat: președintele ANAF, Sorin Blejnar, șeful său de cabinet, Codruț Marta, directorul general al Direcției Generale a Vămilor, Viorel Comăniță, comisarul general al Gărzii Financiare, Sorin Florea. Declarațiile și interpelările mele au fost preluate de mai multe ziare. Totodată, în aceeași perioadă, am fost invitat de posturile de televiziune Realitatea TV și Antena 3 la emisiuni pe tema identificării „Reginei” corupției din vămi și contrabandei din România.

Țintă pentru două servicii secrete

În urma acestor declarații și interpelări parlamentare, am devenit o țintă importantă pentru două servicii secrete din România. În data de 28 martie 2011, am fost anunțat de un coleg senator, care avea conexiuni cu principalul partid de guvernământ (PDL), că ministrul de interne Traian Igaș, conjudețean și prieten cu președintele ANAF, Sorin Blejnar, ministru despre care am dezvăluit tot în perioada respectivă că a fost implicat și el în contrabanda cu țigări, a dispus șefului serviciului secret al Ministerului de Interne (DGIPI) să-mi fie interceptat telefonul mobil și să fiu monitorizat permanent.

În urma acestui ordin am fost monitorizat timp de șase luni de către o echipă de șase ofițeri din SIPI Maramureș, recurgându-se la ofițeri din județul vecin pentru a se evita scurgeri de informații și o eventuală identificare a acestora. Am reușit însă să-i identific pe toți șase după ce tatăl unuia dintre ei, șef de post într-o comună de lângă Baia Mare, s-a lăudat într-o duminică la bufetul sătesc că fiul său urmărește un senator din Satu Mare. Informația a ajuns la o persoană din Baia Mare, care a transmis-o unui cunoscut din Satu Mare, iar acesta mi-a transmis-o mie. L-am identificat ulterior pe fiul șefului de post în apropierea blocului în care locuiam, echipat în costum de motociclist.

Din data de 3 mai 2011, am fost supus de către Serviciul Român de Informații, al cărui șef operativ era generalul Florian Coldea, de asemenea conjudețean și prieten cu președintele ANAF Sorin Blejnar, unei operațiuni de control tehnic operativ total (CTOT), pe mandat de siguranță națională. Ceea ce a însemnat o supraveghere totală la domiciliu, în incinta Senatului, la biroul parlamentar din Satu Mare și pe traseele parcurse în București și la Satu Mare.

În prima parte a săptămânii, eram monitorizat de o echipă de șapte ofițeri SRI în București, începând de la aterizarea pe aeroportul Otopeni, iar, în a doua parte a săptămânii, eram monitorizat la Satu Mare, tot de către o echipă de șapte ofițeri SRI, începând de la revenirea pe aeroportul din localitatea de domiciliu. Timp de o lună a fost adusă la Satu Mare și o dubă goniometrică cu care am fost urmărit zi și noapte, ca un terorist periculos. Costurile de operare ale unui astfel de autovehicul sunt deosebit de ridicate.

Ce-i mâna pe ei în luptă?

Toată această risipă de forțe și de fonduri avea drept scop aflarea surselor mele de informații și stoparea dezvăluirilor prin intimidarea mea și a celor ce-mi furnizau informații. După 7 – 8 ani au ieșit la iveală dovezi clare privind motivele pentru care am fost urmărit ca un terorist periculos după declarațiile și interpelările privind corupția și contrabanda în care erau implicați șefii din ANAF și Direcția Generală a Vămilor. Devine tot mai evident că în aceste activități infracționale au fost implicați și șefi din SRI, care-i erau foarte apropiați generalului Coldea, primul-adjunct al directorului SRI din perioada respectivă. Primele dovezi în acest sens au apărut dintr-un dosar instrumentat de DNA cu privire la corupția din ANAF, dispariția fostului șef de cabinet al lui Sorin Blejnar, Codruț Marta, și preluarea postului Realitatea TV.

În primele luni ale anului 2011, Realitatea TV a fost vârful de lance al campaniei mediatice ce urmărea identificarea „Reginei” corupției din vămi și a contrabandei din România. Din declarațiile fostului deputat PSD Sebastian Ghiță, reiese că tocmai în perioada respectivă a fost solicitat și folosit de procurorul general al României, Laura Codruța Kovesi, și de primul-adjunct al directorului SRI, generalul Florian Coldea, în operațiunea de preluare a postului Realitatea TV și de înlăturare a patronului acestuia, Sorin Ovidiu Vântu, care a fost arestat în aprilie 2011. Realitatea TV a încetat atunci campania de dezvăluiri care se apropiase de Palatul Cotroceni, respectiv de consilierul prezidențial pe probleme de securitate națională, Daniel Moldoveanu, care era nașul de căsătorie al lui Sorin Blejnar, și de președintele Traian Băsescu, care îl rugase anterior pe un ministru de Finanțe: „Lasă-l, te rog, în pace pe Sorin!“.

Continuarea materialului o puteți citi AICI.