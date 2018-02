Realitatea TV, incomodă pentru mulți. Cine are interes să o atace

B1 TV a difuzat deja celebrul interviu cu Elan Schwartzenberg, realizat de Sorina Matei. Controversatul om de afaceri, acuzat de complicitate la dare de mită, este în prezent fugar, ascuns în Israel. In interviu, omul de afaceri s-a lansat într-o serie de atacuri la adresa actualului patronat al Realitatea TV, asa ca este firesc sa ne intrebam cine se afla in spatele acestui atac concertat la adresa trustului nostru de presa.

Iar raspunsurile le-am putea afla, daca ne uitam declaratii publice legate de Sorina Matei. Elena Udrea vorbea in denuntul depus la DNA în ianuarie 2015 despre cum ar fi platita jurnalista. Udrea susține că Sorina Matei este plătită la ordinul generalului Coldea de omul de afaceri Nicolae Dumitru, zis Niro.

”Cert este că Nicolae Dumitru îi făcea diverse servicii lui Florian Coldea. Unul era să plătească salariul unor jurnaliști, cum ar fi Sorina Matei de la B1. Evident că doamna Matei este un jurnalist care știe cine o plătește și de ce”, scria Elena Udrea.

Această variantă este sustinuta si de Dan Andronic. Jurnalistul sustine că în 2014, Sorina Matei a revenit la B1 TV după o scurtă trecere pe la România TV, televiziunea lui Sebastian Ghiță, unde fusese angajată de acesta ca urmare a „sfatului” primit tot de la Florian Coldea.

Dan Andronic mai spune că, la un moment dat, Nicolae Dumitru, rugat de Gabriel Oprea, a discutat direct cu Sorin Oancea și s-a angajat să acopere o parte din banii pentru Sorina Matei printr-un contract de publicitate suplimentar. De ce ar fi fost interesat George Maior sau Florian Coldea de soarta unui ziarist, chiar dacă vorbim despre Sorina Matei? De unde știa Gabriel Oprea câți bani câștiga la B1? S-a plâns jurnalista sau s-au folosit mijloacele tehnice din dotare? De ce a intervenit Gabriel Oprea la Nicolae Dumitru pentru o problemă aparent minoră? Sunt cateva dintre intrebările pe care si le pune Andronic.

Asadar tripleta George Maior, Florian Coldea, Gabriel Oprea apare in suspect de multe dezvaluiri ce o vizeaza pe Sorina Matei. Nu putem sa nu ne intrebam daca in spatele acestor atacuri nu sunt de fapt interese mult mai mari, iar scopul nu este cumva tocmai distrugerea Realitatea TV.

Surprinzator sau nu, noile atacuri apar in conditiile in care, la finalul lunii trecute, o informatie bomba aparea in spatiul public. Scopul lui Liviu Dragnea ar fi să închidă Realitatea TV, spunea atunci Cozmin Guşă. Consultantul politic susținea că Dragnea se teme de Realitatea TV, tocmai pentru că postul discută foarte mult despre măsurile anticorupţie.