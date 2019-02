Realitatea TV, amendată din nou de CNA. Reacţia lui Edi Pastia

Consiliul Național al Audiovizualului a decis astăzi că Realitatea TV mai trebuie și amendată după ce i-a fost suspendată emisia în urmă cu o lună, pentru transmisiunile LIVE din 10 august 2018, data la care a avut loc mitingul Diasporei.

Așadar, la momentul suspendării emisiei, membrii consiliului au considerat că nu este nici o problemă să comunici o decizie la ora 16 și să ceară aplicarea ei la 19, fără nici o posibilitate de apărare în instanță, cum s-a întâmplat pe 17 ianuarie 2019.

"Au monitorizat emisiunile noastre încă din ziua când au suspendat emisia noastră. De marţi până sâmbătă au monitorizat. Asta a fost a treia rundă de discuţii, pentru că la celelalte două nu le-a ieşit pasenţa. Telespectatorii trebuie să ştie: am asistat la modul în care sunt monitorizate emisiunile Realitatea. Unii se autopronunţă înainte de a se termina vizionarea.

Noi avem parte de cele mai interesante miştouri din partea CNA. Erau 5 voturi pentru amendă şi i-a întrebat pe radiodifuzori: pentru ce să votez, amendă sau somaţie? Toţi radiodifuzorii au spus somaţie. Şi s-a întors domnul Cristea şi au votat amendă. Pentru ce amendă? Că am spus că te comporţi ca o Inchiziţie de pe vremuri? Noi am protestat pentru că n-am avut şansa să ne apărăm în Instanţă. Deci pentru 10 August, oamenii noştri au fost acolo, am luat aşa: 10 minute suspendare şi 20.000 lei amendă. Vom merge în Instanţă", a spus Edi Pastia, directorul Realitatea TV.