Cozmin Guşă a dezvăluit că Felix Stroe a încercat să interzică Realitatea TV la malul mării

Cozmin Gușă, dezvăluiri la Realitatea TV

Cozmin Guşă şi caravana "Romania 2019" au ajuns sâmbătă seară la Constanţa. Consultantul politic şi invitaţii săi au discutat despre caracatiţa financiară a litoralului.

Încă din startul ediţiei, Cozmin Guşă a dezvăluit că Felix Stroe, "noua vedetă pesedistă", a încercat să împiedice realizarea acestei emisiuni de către Realitatea TV în oraşul de la malul mării.

"Astăzi vreau să începem abrupt, ne aflăm în acest municipiu, Constanţa. Roşu, rău, împotriva Realităţii TV. Ne aflăm într-o sală superbă, singura sală care ne-a putut găzdui, o sală a Muzelui de Istorie Naţională şi Arheologie din Constanţa, pentru că în restul sălilor unde am avut intenţia să mergem, nu am putut merge, ni s-a dat interzis, barat. Din partea noii vedete pesediste, Felix Stroe. Nu le place critica baronilor roşii, dar mergem în toate judeţele care sunt roşii, pentru că aceste judeţe nu le aparţin. Ne aparţin nouă, tuturor. Vreau să înţelegeţi că această luptă politică atât de dură pentru privilegii a degenerat într-atât încât se întâmplă ce n-am prins în anii mei de presă sau de politică niciodată: ca unei televiziuni să i se interzică să facă emisiune de aici. Dar nu-i nimic, Felix Stroe. Oricum aveam de gând să discutăm cum tu ai preluat "Republica Mazăre" pe nume personal. Acum o s-o facem şi mai cu sârg, nici primarul n-a venit, a fost ziua lui de naştere", a spus Cozmin Guşă.

Astfel, la Constanţa, vremea lui Radu Mazăre a apus, dar în locul său s-a instalat Felix Stroe. Potrivit publicației ziuanews.ro, preluat de Realitatea TV, actualul lider al Partidului Social-Democrat Constanța ar fi pregătit o nouă „caracatiță financiară”.

Felix Stroe a ajuns vârf de lance al Partidului Social Democrat. După ce Radu Mazăre a fost anihilat de DNA, a apărut o altă organizație cu scopuri ascunse. Cel puțin asta susțin jurnaliștii de la ziuanews.ro. Fraudă, escrocherie, trafic de influență, abuz în serviciu, spălare de bani și coruptie sunt doar câteva acuzații prin care s-a făcut remarcat Felix Stroe. Potrivit Realitatea TV, care preia news.ro, liderul PSD Constanța se face responsabil și de privatizarea frauduloasă a santierului Naval de la Midia, câștigarea monopolului în distribuția de pâine pentru penitenciare și unități militare, impunerea unor firme de transport și taximetrie în tot judetul.

Octavian Hoandră, unul dintre invitaţii lui Cozmin Guşă de sâmbătă seară, a afirmat că litoralul românesc, sub umbrela caracatiţei financiare, a ajuns într-o stare deplorabilă.

"Litoralul arată groaznic. Pe timpul lui Ceauşescu era impecabil, era curăţenie. Dacă în 28 ani am stricat tot, dacă asta am reuşit să facem cu oraşul ăsta, să îmbogăţim nişte bandiţi care au iahturi, atunci lupta anticorupţie...", a zis Hoandră.