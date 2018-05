Real Madrid, Ronaldo. Florentino Perez a pus piciorul în prag. A lămurit situaţia lui Ronaldo

Cristiano Ronaldo a atras toată atenţia asupra sa când a dat de înţeles că ar putea părăsi campioana Europei, după finala Ligii Campionilor, câştigat de Real Madrid cu 3-1 în faţa lui Liverpool.

Florentino Perez, preşedintele lui Real Madrid, a opinat că anunţul lui Cristiano Ronaldo nu trebuia să intervină chiar în noaptea câştigării finalei de la Kiev: ''Fiecare are dreptul de a spune ce vrea, dar cel mai important lucru într-o zi ca asta este clubul şi toţi vom sărbători, pentru că lumea mereu a vorbit de el (Ronaldo) şi nu s-a întâmplat nimic. Sunt încântat că Ronaldo are cinci victorii în Liga Campionilor, ca şi mine. Nu se pune problema dacă rămâne sau nu, are un contract cu noi''. Contractul lui CR7 expiră în iunie 2021, potrivit Agerpres.

După finala de la Kiev, câştigată de Real Madrid cu 3-1 în faţa lui Liverpool, Ronaldo a făcut aluzie că ar putea pleca la finele acestui sezon: ''A fost frumos să joc la Real Madrid. Voi face un anunţ în curând''.