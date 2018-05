Real Madrid. Cristiano Ronaldo insistă. Portughezul, LOVITURĂ grea sâmbătă noapte.Adevărul despre el

Real Madrid a obținut a 3-a Ligă a Campionilor consecutivă și a 13-a din istorie, după 3-1 cu Liverpool, la Kiev. Golurile madrilenilor au fost marcate de Benzema şi Bale, o "dublă".

Cristiano Ronaldo n-a făcut o partidă grozavă, dar importanţa lui pentru Real Madrid este evidentă. Portughezul de 33 de ani lăsat de înţeles, după meci, că vrea să plece de la Madrid. Apoi, sâmbătă noapte a venit cu precizări, iar vorbele sale duc cu gândul că doreşte o mărire de salariu din partea preşedintelui Florebtino Perez.

”Nu era momentul perfect de a spune ceva, acum noi suntem norocoși pentru că trăim un moment extraordinar, unic, de care trebuie să profităm. Am vorbit despre viitor, nu era momentul potrivit , dar am fost sincer. Eu nu vorbesc mult, dar când o fac, o fac. Banii nu reprezintă o problemă pentru mine, am câștigat 5 Ligi ale Campionilor, 5 Baloane de Aur.

Nu pot garanta că voi juca și sezonul viitor la Real Madrid, vom vedea ce se va întâmpla zilele viitoare. Viața nu înseamnă numai glorie. Voi sta de vorbă și cu Florentino Perez (n.r. - președintele Realului), care este un profesionist desăvârșit. Dar, să știți că nu este vorba despre niciun scandal, nu sunt alte probleme”, a spus Ronaldo, preluat de Digisport.

Un jurnalist apropiat de Ronaldo a precizat că lusitanul are 3 oferte foarte tentante şi că Real Madrid trebuie să se grăbească cu negocierile.

"În acest moment, Cristiano Ronaldo are mai multe oferte. Mai exact, trei. Una dintre ele este foarte importantă, iar o hârtie oficială ar putea sosi pe Santiago Bernabeu chiar în zilele următoare. Este extrem de important ce se va întâmpla în următoarea săptămână. Dacă Real nu va face o mișcare în următoarele 10 zile, va fi foarte complicat ca el să rămână la Madrid", a spus ziaristul respectiv.