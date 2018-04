Antrenoarea fetiţa puse să stea în cap în faţa Vioricăi Dăncilă: E politizare, s-a rătăcit salteaua

Antrenoarea de gimnastică a fetiţei de 3 ani care a stat în cap în faţa Vioricăi Dăncilă oferă explicații halucinante și acuză presa de manipulare.

"Aceste fetiţe au vrut să demonstrece ce fac în sală, de regulă gimnastica nu se face în stradă. Dat fiind faptul că suntem un club, am făcut cerere către primăria Pitești, pentru a ne face cunoscuți de către oameni. Noi nici un știam cine e prezent la aceaastă paradă, erau multe alte grădiniţe. Este regetabil că nu a mai existat salteaua, pentru că noi am fost nevoiţio să revenim în paradă de 2 ori, am avut o saltea, dar a rămas la un alt părinte." a declarat Nicoleta Andrei, într-o declarație în direct la Realitatea TV.

Antrenoarea chiar a susținut că fetița de 3 ani ar fi dorit neapărat să facă exercițiul de "rostogolirea înaïnte din ghemuit, pentru că asta îi place să facă." Întrebată dacă exista riscul ca micuța să se accidenteze, tocmai pentru că nu avea saltea de protecție, Nicoleta Andrei a afirmat că ""se politizează subiectul". De altfel, un mesaj asemănător a transmis și în postarea făcută pe o rețea de socializare. "Nu politizaţi copiii, mai bine susţineţi-i, au nevoie de moralitate şi integritate în societate. Merg la concursuri şi obţin locuri fruntaşe. (...) NU SABOTAŢI COPIII, lăsaţi viitorul nostru să aibă spaţiu de desfăşurare”.

O reacție asemănătoare a avut și inspectorul școlar general din Argeș Dumitru Tudosoiu."Fetița de 3 ani care a fost pusă de profesoară să facă o tumbă, pe ciment, în fața premierului Viorica Dăncilă face parte dintr-un club sportiv privat, eventual afiliat la Federația română de gimnastică", a declarat acesta pentru HotNews.ro

"În situația asta punctuală, eu nu am o pârghie, că nu e angajatul sistemului de educație preuniversitar. Dacă aș avea o pârghie... cred că ar fi cumva cercetată disciplinar, i-aș recomanda o cercetare disciplinară școlii respective, pentru că (profesorul coordonator - n.r.)) nu a respectat măsurile de siguranță privind copiii. Nu poți să faci exerciții de gimnastică cu copiii pe ciment, pe beton." a afirmat inspectorul şcolar.

El a mai precizat că şi copilul său a participat, anul trecut și în urmă cu 2 ani, la serbarea tradiţională a Piteştiului și că s-a simțit tare mândru să îl vadă că are flori în mână și că este frumos îmbrăcat, alături de ceilalți copii din grupa lui.

"Dacă am avut onoarea ca un prim-ministru să asiste la această paradă a noastră, asta e cu totul și cu totul altceva. Nu pentru oamenii ăștia au venit copiii, noi nu am pregătit o Simfonie a lalelelor pentru o mână de oameni care au venit din București," a preciuzat Tudosoiu.

Oficialul a explicat că Simfonia lalelelor se organizează de 41 de ani, de către Primărie în parteneriar cu Inspectoratul școlar și că anul acesta s-au primit, pentru prima dată, sesizări din partea părinților.