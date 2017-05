Reacţia uimitoare a unor fetiţe de 7 ani când o văd pe prietena lor cu o proteză pentru picior

Pe pagina de Twitter BBC Midlands Today‏, a apărut un clip în care o fetiță de 7 ani se apropie de prietenii săi, după ce și-a testat în premieră noua proteză bionică de la piciorul drept.



„Micuța Anu învață în orașul englez Birmingham. Vedeți ce s-a întâmplat atunci când le-a arătat în premieră prietenilor noua sa proteză. E pur și simplu înălțător”– se descrie în clipul publicat pe Twitter.



Micuței Anu i s-a amputat piciorul la scurt timp după ce s-a născut, iar fetița poartă proteza din fragedă copilărie. Noua proteză metalică ce i s-a pregătit însă îi va permite să se miște la fel ca oricare alt copil.

Anu is seven and goes to school in Birmingham. Look what happened when she showed her friends her new sports blade. It's just gorgeous!