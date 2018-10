Reacţia Mitropolitul Banatului după ce i s-a cerut demisia:"Familia creştină e un proiect de ţară"

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, i-a răspuns, luni, fostului ambasador care i-a cerut demisia după eşecul referendumului pentru familie, precizând că are „obligaţia” de a susţine familia „creată de Dumnezeu”, fiind un om al Bisericii şi că nu îi este ruşine că a făcut acest lucru.

Mitropolitul Banatului, ÎPS Ioan Selejan, a arătat, luni, într-un mesaj publicat pe site-ul Arhiepiscopiei Timişoara, redactat după ce Vasile Popovici, un fost ambasador al României, i-a cerut demisia după eşecul referendumului pentru familie, că nu îi este ruşine că, prin poziţia sa, a susţinut familia creştină.

„Stimate domnule profesor Vasile Popovici, cu smerenie şi pace în suflet, răspund scrisorii dumneavoastră, având menirea unui text public, chiar dacă rânduielile noastre bisericeşti ar putea îndemna spre „întoarcerea celuilalt obraz”. Vă adresez aceste rânduri pentru creştinii care cred în Biserica noastră Sfântă, nu doar pentru ortodocşii care au fost ieri la referendumul pentru familie, ci şi pentru catolici, protestanţi, neoprotestanţi, evanghelici-luterani, greco-catolici, evrei, poate şi musulmani. Cu toţii am susţinut campania pentru familia creştină, mai ales că în Timişoara, oraş martir, s-a murit cu rugăciunea „Tatăl nostru” pe buze, pentru democraţie, pentru libertate şi pentru pluralitatea opiniilor (religioase, politice, sociale). Ca oameni ai Bisericii, clerici şi credincioşi deopotrivă, avem obligaţia de a susţine familia creată de Dumnezeu şi binecuvântată de Domnul nostru Iisus Hristos. Dacă nu am face acest lucru, ar însemna că ne dezicem de principiile credinţei şi ale moralei evanghelice, precum şi de valorile neamului nostru românesc. Aşadar, nu mi-e ruşine, domnule profesor, că prin poziţia mea am susţinut familia creştină în esenţa sa, chiar dacă cu privire la aceasta mai avem încă multe de învăţat. Familia creştină a fost, este şi va fi pentru mine personal şi pentru Biserica din care fac parte un proiect de ţară, pe care îl voi susţine din adâncul fiinţei mele”, a declarat mitropolitul Banatului.

De asemenea, ÎPS Ioan Selejan a precizat că poziţia bisericii şi a consiliului consultativ al cultelor religioase recunoscute în România faţă de referendumul pentru familie nu are legătură cu politica.