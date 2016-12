Reacţia lui Victor Ponta, după ce Sevil Shhaideh a fost propusă premier

Fostul premier Victor Ponta a scris pe pagina sa de Facebook că are o părere foarte bună despre Sevil Shhaideh, propunerea PSD și ALDE pentru funcția de prim-ministru al României. Acesta a mai spus că preşedintele Iohannis nu are niciun motiv să nu o desemenze premier pe Sevil Shhaideh.

"Sevil Shhaideh este o persoana extrem de echilibrata si un bun profesionist! Am apreciat activitate sa ca Secretar de Stat la MDRAP in timpul mandatului de ministru al lui Liviu Dragnea / din acest motiv am propus-o ca ministru si cred ca a facut o munca foarte buna! Dl Klaus Iohannis a acceptat si semnat numirea ca Ministru in 2015 pt Sevil - nu are deci niciun motiv sa refuze desemnarea ca si Prim Ministru! Voi vota ca deputat investirea unui Guvern PSD - ALDE condus de Sevil Shhaideh! Romania are nevoie cat mai urgent de Guvern - anul 2017 va fi oricum foarte greu si jocurile politicianiste ale Dlui Iohannis trebuie sa inceteze azi!", a scris Ponta pe Facebook.