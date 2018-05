Reacția lui Mazăre după condamnarea la închisoare: "Mă felicit..."

Reacția lui Mazăre după sentința judecătorilor de la Tribunalul Constanța nu a întârziat să apară. Fostul primar o consideră nedreaptă și se declară ”consternat”.

Reacția lui Mazăre după condamnarea la șase ani și șase luni de închisoare a venit sub forma unui comunicat în care fostul edil al Constanței susține că este ”halucinant” că are două dosare cu aceeași acuzație, dar într-unul dintre ele a fost achitat, iar în altul condamnat.

”Astăzi am fost condamnat de tribunalul Constanta la un total de 6,6 ani de pușcărie cu executare pentru trei infracțiuni de abuz în serviciu.

Sunt uluit şi consternat de sentința nedreaptă data de judecător. Nu reuşesc să înţeleg, la prima acuzaţie, cum este posibil ca pentru aceeași presupusă infracțiune de abuz (vânzarea subevaluată a terenului aferent Cazino Mamaia) să fiu achitat de Curtea de Apel București (sentința numărul S.P.148/FI/10.07.2017) și să fiu condamnat la patru anu și șase luni de pușcărie de Tribunalul Constanța (S.P.253/16.05.2018)? Repet, aceeași acuzație, același teren, însă în două dosare diferite, o instanţă mă achita în dosarul numărul 6536/2/2008 la Curtea de Apel București și alta mă condamnă în dosarul 2310/118/2015 la Tribunalul Constanța. Aşa cum mi s a părut halucinant faptul că DNA mi-a făcut două dosare cu acelaşi subiect, contrazicând principiile de drept, aşa mi se pare şi acum halucinant să am două sentinţe opuse tot pe aceeaşi infracţiune cu acelaşi subiect!

Dosarul de la Tribunalul Constanța, unde am luat această condamnare este public, poate fi consultat oricând, și oricine poate constata că toți funcţionarii primăriei, consilierii locali și evaluatorii implicați în vânzarea respectivelor terenuri au declarat că procedura vânzării a fost cea legală, și-au asumat o, începând de la adoptarea hotărârii de Consiliu Local și până la notar, fără ca eu să fi intervenit în derularea ei. Primarul semnează ultimul pe documente, obligat de lege să ducă la îndeplinire hotărârile Consiliului Local. Nu primarul vinde, ci Consiliul Local, nu primarul le evaluează, ci evaluatorul profesionist acreditat.

În cazul celorlalte două abuzuri, situația este identică: primarul nu a influențat pe nimeni, nu a impus nimănui nimic, nu a primit și nu a cerut nimic. Şi totuşi sunt acuzat şi condamnat pentru presupusa subevaluare făcută de nişte evaluatori profesionişti

În fapt, spun ce am mai spus, vina mea este una singură: am fost un lider neaservit şi incontrolabil pentru Servicii, ca atare o țintă permanentă a Poliţiei Politice din România! În atare situaţie concluzia mea personală este una singură: mă felicit că am plecat dintr-o țară în care justiţia poate şi achita şi condamna o persoană în acelaşi timp, pentru exact aceiași acuzație, cu acelaşi obiect, dar în două dosare diferite! Asta-i ţară? Asta-i justiţie? Asta-i dreptate?”, a transmis Radu Mazăre.