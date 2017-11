Reacţia lui Isărescu, după declaraţia ministrului de Finanţe cu firmele care nu plătesc contribuţii

Guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, a afirmat, joi, că cifra de 140.000 de firme care nu plătesc contribuții, menționată miercuri de ministrul de Finanțe, "i-a sunat în ureche ca un zgomot puternic" și că astfel de probleme în literatura de specialitate sunt numite "probleme structurale"

"Cifra care mie mi-a sărit în ochi din interviul, discursul sau discuția de aseară a domnului ministru de Finanțe este faptul că 140.000 de firme nu plătesc contribuțiile. Deci, aceasta nu știu dacă în urechile dumneavoastră a sunat, dar în urechea mea a sunat ca un zgomot puternic. Așa, 140.000 de firme. Deci, acolo este o problemă. Dacă aceste măsuri vor rezolva problema ... Noi am mai ridicat, de exemplu, problema că sunt foarte multe firme subcapitalizate. Deci, ai sute de mii de firme care nu au acces la credit și te întrebi cum trăiesc, cum își finanțează operațiunile. Absolut toate — și aceea pe care am ridicat-o noi de un an de zile și aceasta — sunt probleme care sunt definite în literatura de specialitate ca probleme structurale. Acum cuvântul acesta, reforme structurale, s-a tot repetat și până la urmă lumea nu mai știe despre ce este vorba", a spus Isărescu.

Potrivit acestuia, în cazul firmelor care nu își plătesc contribuțiile trebuie analizate problemele reale, respectiv ce vor face acestea, cum vor reacționa și cum se vor adapta la noile condiții.

"Noi abia le-am citit ieri, că au fost, într-adevăr, mai multe variante și le avem sub analiză. În plus, ele au fost în dezbatere publică, sunt în continuare în dezbatere publică și, așa cum v-am spus de mai multe ori, această instituție lucrează cu orice guvern pe care îl dă țara și cu politica fiscală și salarială pe care o dă țara. Deci, vom evalua cu atenție propunerile și singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că nu ne schimbăm pozițiile. Am făcut și un comentariu privind politicile prociclice, importanța chestiunilor structurale din economie. Toată poziția Băncii Naționale o găsiți pe website-ul băncii, inclusiv ultimele prezentări ale guvernatorului, ale viceguvernatorilor. Domnul prim viceguvernator, ca să îl implic și pe dânsul în această dezbatere, a făcut chiar o prezentare foarte amănunțită a poziției Băncii Naționale privind mixul de politici. Ce vreți mai clar decât ce a spus, că nu orice procent de creștere economică ajută? Eu cred că este o formulă super clară", a subliniat șeful BNR, întrebat de jurnaliști ce părere are despre modificările fiscale adoptate miercuri de Guvern.

În ceea ce privește opiniile unor specialiști care anticipează declanșarea unei noi crize, atât pe plan extern, cât și în România, și revenirea la situația din 2008, guvernatorul BNR consideră că acestea sunt exagerări, pentru că atunci România avea un deficit de cont de curent de 14% față de 3% în prezent, iar deficitul bugetar se ducea spre 9%.