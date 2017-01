Reacţia lui Ilie Năstase după ce Simona Halep a fost eliminată de la AO: "I-am zis să se oprească"

Ilie Năstase / FOTO: tvr2.tvr.ro

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup a României, Ilie Năstase, a declarat luni, că este îngrijorat de accidentarea la genunchiul stâng suferită de Simona Halep în partida pierdută în fața americancei Shelby Rogers (52 WTA) la Australian Open, și speră ca aceasta să se refacă până la 11 februarie, când este programată întâlnirea cu Belgia din turul I al Grupei Mondiale II.

"Nu mai este așa de mult timp până la meciul cu Belgia și sunt îngrijorat pentru ea. Sper totuși să își revină după această accidentare până la meci. Deocamdată nu am vorbit cu ea, nici nu știu dacă a făcut un control sau nu, e devreme. Dar dacă nu va putea juca, atunci o să vedem cine are performanța cea mai bună la Australian Open și în funcție de clasament o să aducem pe altcineva, nu avem ce face", a spus el, pentru Agerpres.

Ilie Năstase a adăugat că nimeni nu poate fi mulțumit cu eliminarea în primul tur la Australian Open. "Rezultatul Simonei de azi-noapte nu este unul bun. Nimeni nu poate fi mulțumit cu eliminarea în primul tur. Dar dacă ea a zis că e accidentată, atunci trebuie să o credem că e accidentată. Ea a mai fost și în trecut, iar eu i-am zis și atunci să se oprească, să ia o pauză, și să își rezolve definitiv problema medicală. Asta e. Oricum, atunci era glezna, acum înțeleg că accidentarea este la genunchi. Dacă a decis să se oprească și să se trateze, atunci poate în 2-3 săptămâni își revine", a menționat el.

Întrebat ce părere are despre faptul că Simona Halep a pierdut în primul tur la Australian Open pentru a doua oară consecutiv, fostul tenisman a răspuns: "Se întâmplă, e primul turneu major al anului și jucătorii vin după o perioadă de pregătire îndelungată. Abia acum încep să se acomodeze cu jocurile. Trebuie să o înțelegem pe Simona, are timp să recupereze, mai sunt destule turnee de jucat în 2017".

Jucătoarea română de tenis Simona Halep, a patra favorită a turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, s-a confruntat cu dureri la genunchiul stâng în meciul de luni, cu americanca Shelby Rogers (52 WTA), pierdut cu 3-6, 1-6, la Melbourne, în runda inaugurală.

Românca a cerut intervenția medicului după primul set și în setul secund și-a flexat piciorul de mai multe ori.

''Am resimțit durere la genunchi. Mi-a fost dificil în setul al doilea să mă mișc pe teren, dar ea (Shelby Rogers, n. red.) a meritat victoria. A fost agresivă și a lovit mingea foarte puternic'', a declarat Halep, citată de Reuters.

Halep (25 ani) a precizat că s-a luptat o accidentarea la genunchi încă de la Turneul Campioanelor, de la Singapore. Nu a avut de suferit în pauza competițională, dar durerea a reapărut odată cu primul turneu al anului, la Shenzhen, în urmă cu două săptămâni, când a încercat să o țină sub control. "Am luat antiinflamatorii înainte de meci și în zilele anterioare. Pot să joc cam 45-50 de minute fără durere, dar apoi revine. Azi a apărut la 3-5 în primul set, iar apoi a fost greu să mai lupt ... nu am putut face ce doream. Nu am văzut încă un doctor. Am nevoie de un RMN și probabil de o pauză pentru a-mi reveni, pentru a mă recupera, deoarece e dificil să joc cu durere la genunchi și e periculos", a explicat numărul patru mondial.

Meciul România — Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup va avea loc în perioada 11-12 februarie, în Sala Polivalentă din București.