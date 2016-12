Reacţia lui Dragnea după ce reexaminarea lui Iohannis pentru cele 102 taxe a fost respinsă definitiv

După ce Camera Deputaţilor a respins cererea de reexaminare a proiectului Liviu Dragnea a anunţat că aşteaptă ca preşedintele Iohannis să promulge legea, întrucât acum nu mai există nicio piedică

"Este o performanta care tine de consecventa si anume dorinta noastră de a face viata romanilor cat mai buna. Recunosc ca nu am ai vazut atata inversunare pentru o lege, este un pas important, asa cum stiti a fost contestata la CCR, acum nu mai văd nicio piedică, aştept ca preşedintele să o promulge", a spus Dragnea.

Victorie pentru Liviu Dragnea, în faţa lui Klaus Iohannis. Reexaminarea cerută de preşedinte pentru proiectul de lege iniţiat de Liviu Dragnea care prevede eliminarea a 102 taxe a fost respinsă astăzi şi de plenul Camerei Deputaţilor. Anterior, reexaminarea a fost respinsă şi de Senat.

Comisiile din Camera Deputaţilor au dat un raport de respingere pentru cererea de reexaminare, iar apoi, raportul de respingere a fost votat de plenul Camerei. Potrivit ordinii de zi, raportul a fost ultimul punct al şedinţei.

Proiectul de lege privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, retrimis de presedintele Klaus Iohannis in Parlament, a intrat miercuri in dezbaterea Comisiei de buget-finante, dupa care va fi supus la vot in plenul Camerei Deputatilor, a anuntat secretarul Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, sustinand ca actul trebuie sa fie adoptat inaintea votarii bugetului de stat pe anul 2017, potrivit News.ro.

Plenul Senatului a respins marti, cu 82 de voturi, cererea de reexaminare a legii privind eliminarea a 102 taxe, impotriva solicitarii presedintelui Klaus Iohannis votand senatorii PSD, ALDE, UDMR. In favoarea reexaminarii au votat senatori PNL, USR si PMP - 36 de voturi. Reamintim că presedintele Klaus Iohannis a retrimis vinerea trecuta Parlamentului, pentru reexaminare, Legea privind eliminarea a 102 taxe nefiscale, initiata de PSD, avertizând asupra riscurilor cu care s-ar putea confrunta serviciile publice de presă în cazul anulării taxei radio-tv şi explicând că reexaminarea se impune în pofida deciziei de constituţionalitate a CCR, scrie news.ro.