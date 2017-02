Reacţia deputatei PSD care a fost implicată în dosarul lui Valeriu Zgonea. Cum se apără

Ionela Dobrică, actual deputat PSD, cea care a fost numită secretar de stat, după ce Valeriu Zgonea ar fi primit, în schimb, de la tatăl acesteia, suma de 52 000 de lei, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj în care

"Am primit mai multe întrebări legate de dosarul DNA în care sunt citați Valeriu Zgonea si tatăl meu, Dumitru Dobrică.

Numirea mea în funcția de subsecretar de stat, a fost făcută la propunerea PSD și a respectat toate prevederile legale.

Nu cunosc nimic in legatură cu lucrurile care sunt scrise de DNA in comunicatul referitor la acest dosar.

In acest moment nu am nicio calitate in acest dosar.Am încredere în corectitudinea justiției in România", a scris Ionela Dobrică, pe pegina sa de Facebook.

”Începând cu luna iulie 2012, suspectul Dobrică Dumitru i-a promis inculpatului Zgonea Valeriu – Ștefan, iar acesta din urmă a acceptat foloase necuvenite în schimbul intervenției pe lângă funcționarii publici asupra cărora a lăsat să se creadă că are influență, în vederea numirii unei rude a lui Dobrică Dumitru într-o importantă funcție publică”, transmite DNA, printr-un comunicat.

Procurorii susțin că, ulterior, Zgonea a primit de la Dobrică circa 52.000 de lei, reprezentând o excursie la Viena în perioada 16-19 iunie 2013.

De asemenea, Dobrică i-ar mai fi plătit lui Zgonea cheltuieli legate de construirea unei case de vacanță în județul Covasna. Pe 22 mai 2013, în urma demersurilor făcute de Valeriu Zgonea, persoana respectivă a fost numită în funcția de președinte al Centrului Național de Management pentru Societatea Informațională din cadrul Ministerului pentru Societatea Informațională, deși nu avea pregătire de specialitate în domeniu.