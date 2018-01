Reacţia de revoltă a lui Rareş Bogdan după ce Mălin Bot a spus că a fost amendat cu 6000 lei

FOTO EXPLICATIE: Rareş Bogdan

Jurnalistul Mălin Bot, care protesta luni în faţa sediului PSD, a fost ridicat de jandarmi după ce aceştia i-au cerut în mod repetat să părăsească locul.

Mălin Bot a fost dus la secţia 5 de Poliţie, iar la ieşire a declarat, pe reţelele de socializare: "Am fost reţinut 2 ore în secţia de poliţie. S-a făcut un abuz. Nu m-au lăsat să-mi sun avocatul. Mi-au dat o amendă uriaşă, de 6000 de lei".

Rareş Bogdan a reacţionat dur pe Facebook: "Se intampla in Romania! NU in Rusia, nici in Belarus, in Romania de azi.... Extrem de GRAV!".

Aproximativ zece persoane s-au adunat luni cu pancarte în faţa sediului PSD pentru a protesta faţă de conducerea acestei formaţiuni. Un protestatar s-a urcat într-un copac, susţinând că în acest fel doreşte să-şi exprime punctul de vedere şi să evite să fie dus la Poliţie.