Reacţia Danei Gîrbovan, cu privire la preluarea funcţiei de ministru al Justiţiei

Judecătoarea Dana Gîrbovan, președinte al Uniunii Naționale a Judecătorilor din România, a precizat marți, într-o postare pe Facebook, că nu va fi ea nominalizarea pentru funcția de ministru al Justiției, anunţă Agerpres.

"Nu voi fi eu nominalizarea pentru funcția de ministru al Justiției deoarece, judecător fiind, nu pot ocupa o asemenea funcție", a scris Dana Gîrbovan. Ea confirmă că a avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu, context în care au discutat aspecte ce privesc buna funcționare a justiției.

"Confirm faptul că am avut o întâlnire cu premierul Sorin Grindeanu în cadrul căreia am discutat și aspecte ce privesc buna funcționare a justiției și care au fost cuprinse inclusiv în "Memorandumul privind justiția". Am găsit din partea premierului o deschidere privind rezolvarea problemelor din justiție și aștept din partea viitorului ministru o colaborare instituțională eficientă pentru implementarea soluțiilor incluse în Memorandum", a mai scris Dana Gîrbovan.