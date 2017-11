Reacţia Dacia-Renault, după acuzaţiile indirecte ale premierului Tudose asupra companiei

Groupe Renault Romania a precizat miercuri ca nu comenteaza "deciziile politice ale autoritatilor", dupa ce a fost acuzat indirect de premierul Mihai Tudose ca externalizeaza profiturile realizate in tara noastra.

"Nu comentam deciziile politice ale autoritatilor. Actiunea din 7 noiembrie este o initiativa exclusiv a SAD (Sindicatului Autoturisme Dacia, n.r.), persoana juridica independenta. Compania a fost doar informata de catre SAD referitor la acest demers, potrivit prevederilor CCM. Ne vom organiza activitatea astfel incat sa putem produce vehiculele comandate de clientii nostri", a preciat Groupe Renault Romania, la solicitarea HotNews.ro.

Dacia a avut in 2016 un profit net de 447,9 milioane lei, in crestere cu 20,4%% fata de rezultatul din 2014, iar cifra de afaceri a urcat cu 1,76%, la 19,1 miliarde lei. Cifra de afaceri a Automobile Dacia a crescut cu 1,7% anul trecut, comparativ cu 2014, de la 18,8 miliarde lei, la 19,1 miliarde lei. Exprimat in euro ar fi vorba de un avans de la 4,2 miliarde euro la 4,3 miliarde euro.

Premierul Mihai Tudose a acuzat indirect, la inceputul sedintei de guvern de miercuri, Automobile Dacia, parte a Groupe Renault, ca externalizeaza profitul, ironizand mitingul de marti la care au participat mii de angajati ai acestei uzine pentru a protesta fata de intentia Guvernului de a transfera contributiile sociale de la angajator la angajat si pentru a cere demararea constructiei autostrazii Pitesti-Sibiu.

"Am apreciat, cu ghilimelele de rigoare, un protest al unor romani sustinut de conducere care doreau autostrazi compania externalizand profitul. Superb. Nu mai merge", a declarat Mihai Tudose.