Ambasada Palestinei reacționează la decizia Guvernului de a muta misiunea diplomată la Ierusalim

Ambasada Statului Palestina la București privește cu îngrjorare decizia guvernului român de a adopta memorandumul cu privire la începerea procedurilor de relocare a Ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim.

"Considerăm că intenția Guvernului României de a muta Ambasada României la Ierusalim reprezintă o acțiune care încalcă dreptul internațional, deciziile Consiliului Europei și contravine poziției Statului român cu privire la rezolvarea conflictului israelo-palestinian, a declarat Excelența Sa Fuad Kokaly, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Statului Palestina la București.

Așa cum se arată și în comunicatul Administrației Prezidențiale la București, o astfel de decizie ar putea pune în pericol siguranța națională a cetățenilor români și încalcă rezoluțiile Consiliului de Securitate și ale Adunării Generale a ONU prin care se solicită statelor membre abținerea în ce privește stabilirea de misiuni diplomatice în Ierusalim.

Acțiunea Guvernului României pune în pericol interesul Statului român precum și al cetățenilor săi în lumea arabă și musulmană. Facem apel la instituțiile statului român să rămână pe poziția de echilibru pe care a adoptat-o până acum și să joace un rol constructiv în eforturile de pace dintre israelieni și palestinieni, pace întemeiată pe soluția celor două state, Palestina și Israel, care să trăiască în pace și securitate și bună vecinătate, a mai spus Excelența Sa, Fuad Kokaly.

Ambasada Statului Palestina la București reamintește tuturor românilor că după admiterea Palestinei ca stat non-membru observator, Organizația Națiunilor Unite a decis, la 17 decembrie 2012, ca titulatura de "Statul Palestina" să fie adoptată de ONU în toată activitatea sa ulterioară, reafirmând prin aceasta existența legitimă a statului palestinian cu capitala în Ierusalimul de Est, conform Rezoluției 181 din 29 Noiembrie 1947.

În acest context, salutăm apelul președintelui Klaus Iohannis la responsabilitate și discernământ și reiterăm convingerea că România va rămâne în continuare un garant al respectării legilor internaționale și un protector responsabil al siguranței naționale a cetățenilor săi", se arată în comunicat.

Guvernul a adoptat, vineri, un memorandum prin care se decide începerea procedurilor pentru mutarea efectivă a ambasadei de la Tel Aviv la Ierusalim.

”Poate părea un lucru puţin important. Are valoare simbolică uriaşă acest gest al nostru, în primul rând o valoare simbolică pentru un stat care are o influenţă nemaipomenită în lume, un stat, Israelul, cu care noi avem relaţii speciale de foarte mulţi ani, un stat în care sunt peste 500.000 de români, are o valoare foarte mare pentru administraţia americană. Suntem practic a doua ţară care facem acest lucru. Mutarea ambasadei la Ierusalim poate şi cred că va aduce nişte beneficii pe termen şi scurs, şi mediu şi lung pentru România. Trebuie să folosim această şansă uriaşă”, a declarat Liviu Dragnea.