Reacție despre revenirea în țară a Elenei Udrea

Elena Udrea ar fi ajuns în România în această dimineață, conform informațiilor Realitatea TV.

Avocatul Ilie Iordăchescu a comentat situația Elenei Udrea și a precizat că fostul ministru al Turismului "nu ar avea motive de temere", odată întoarsă în România, dar asta numai "pana se solutioneaza contestatia impotriva comisiei de migratie".

"Elena Udrea are toate posibilitatile sa rejudece procesul, oricum ICCJ va dispune rejudecarea dosarelor.

Nu se pune problema pierderii acestui statut de solicitant in Costa Rica, cel putin din declaratia data de avocatul dansei se judeca o contestatie, o cale de atac, deci in momentul de fata procesul este pe rol in Costa Rica si din solutionarea acestei contestatii nu se pune in discutie. Acest proces se judeca independent de prezenta sa in Costa Rica.

Pana nu se solutioneaza aceasta contestatie impotriva comisiei de migratie, nu ar avea motive de temere, dar odata cu pronuntarea hotararii, situatia se schimba radical. Mai este si imprejurarea ca e mama unui copil", a explicat Ilie Iordăchescu.