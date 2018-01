Reacție dură a lui Kelemen Hunor, după declarațiile lui Tudose: „E nevoie de o nouă Constituţie”

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, că ar fi normal ca liderii politici să spună ce cred despre afirmaţiile fostului premier Mihai Tudose referitoare la autonomia pentru secui, dar şi la declaraţiile acestuia privind pedeapsa capitală.

"Ce crede doamna Dăncilă în mare ştim despre afirmaţiile lui Tudose, fiindcă a fost prima persoană care a luat distanţă de acele declaraţii (...) şi e important să ştim prim-ministrul României ce gândeşte despre steag şi cine trebuie să fluture lângă steag (...) Ar fi bine să ştim ce gândeşte PSD, ce gândeşte ALDE despre acest lucru, ce gândesc USR, PNL, PMP, fiindcă, în afară de domnul Ponta şi doamna Dăncilă, nimeni în spaţiul public nu a spus (...) Eu am avut discuţie cu câţiva lideri şi ştiu ce gândesc în mod particular, dar lumea nu ştie. Ştiu ce gândeşte, de exemplu, Liviu Dragnea, că mi-a zis, şi mai sunt încă câţiva, dar trebuie să iasă public şi trebuie să spună", a declarat Kelemen Hunor după consultările cu şeful statului.



Întrebat dacă le cere celor cu care UDMR are un protocol de colaborare să iasă public şi să dezavueze declaraţiile lui Tudose, Kelemen Hunor a răspuns: "Aici nu e vorba de a cere, fiindcă până la urmă nu suntem în situaţia de a cere ceva. E vorba de o discuţie şi de o atitudine absolut normală, ce crede un om politic, un lider politic, ce crede un prim-ministru despre pedeapsa capitală, fiindcă ăsta a fost primul lucru spus de domnul Tudose, şi apoi ce crede despre cealaltă afirmaţie, în care el spunea că lângă steag vor flutura şi responsabilii".



Totodată, Kelemen Hunor a precizat că nu a discutat miercuri cu preşedintele Klaus Iohannis despre cererile UDMR referitoare la autonomie.



De asemenea, liderul UDMR a reluat faptul că, în opinia sa, este nevoie de o nouă Constituţie.



"Eu cred că ar fi nevoie de o nouă Constituţie, nu de amendarea Constituţiei actuale. (...) În 2013, a fost o iniţiativă foarte bună, zic eu, cu multe amendamente pentru Constituţia actuală, dar Curtea Constituţională a zis că nu e ok. Dacă Curtea Constituţională a considerat că amendarea Constituţiei este neconstituţională, atunci suntem într-o încurcătură uriaşă, fiindcă orice modificare şi cea mai mică a Constituţiei actuale este anticonstituţională (...) De aceea eu cred că demersul corect ar fi o nouă Constituţie. (...) Dar în acest moment nu se conturează o majoritate pentru o astfel de iniţiativă", a mai afirmat el.