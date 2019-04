Reacția Simonei când a fost comparată cu Osaka: ”M-am simțit fericită”

Jurnaliștii de la Eurosport au comparat-o pe Simona Halep (2 WTA) cu actualul lider al clasamentului mondial, Naomi Osaka.

Simona Halep a explicat că, pentru ea, faptul că a fost număr 1 mondial a fost o mare bucurie și, foarte important, că evoluția sa a crescut după urcarea pe primul loc.

„Pot spune că nu m-am chinuit după ce am devenit numărul 1 în clasamentul mondial. Anul 2018 a fost mai bun decât 2017. Pentru mine a fost o mare fericire, am fost încântată ca am fost capabilă de o asemenea reuşită.”

