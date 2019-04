Reacția lui Trump la anunțul că un procuror special se va ocupa de ancheta privind Rusia

Președintele Donald Trump a crezut că desemnarea unui procuror special pentru preluarea investigației federale legate de interferențele Rusiei în alegerile din 2016 va însemna sfârșitul mandatului său, scrie Reuters, citând din raportul Mueller.

Când procurorul general ale acelei perioade, Jeff Sessions, l-a informat pe Trump de numirea unui procuror special, în persoana lui Robert Mueller, în 2017, acesta ar fi zis: „O, Doamne. Asta e îngrozitor. Este sfârșitul mandatului meu. Sunt terminat.” ("Oh my God. This is terrible. This is the end of my presidency. I'm f...ked.").

Donald Trump "s-a prăbușit în fotoliul său", precizează raportul procurorului Mueller, care se bazează pe notele luate de directorul de cabinet al lui Sessions.



Președintele l-a criticat apoi pe Jeff Sessions, căruia i-a reproșat, furios, că ar fi trebuit să-l "protejeze".



"Cum ai putut lăsa se se întâmple asta Jeff???", a întrebat Trump. "Toată lumea mi-a spus că dacă ai unul dintre acești procurori speciali, distrugi președinția. Durează ani și ani, nu voi putea face nimic. Este cel mai rău lucru care mi s-a întâmplat".



Detaliile investigației lui Mueller au fost făcute publice joi, dezvăluind că Trump a încercat să împiedice procesul, ridicând suspiciuni legate de obstrucționarea justiției.



Președintele republican a criticat investigația de la început, numind-o o vânătoare de vrăjitoare.



La o lună de la preluarea poziției, în iunie 2017, Trump a încercat să scape de Mueller, potrivit raportului.



L-a sunat pe consilierul Case Albe, Don McGahn, la reședința acestuia și i-a spus să îl contacteze pe Sessions și să spună că Mueller este într-o situație de conflict de interese și că trebuie înlăturat.



McGahn a preferat să demisioneze decât să respecte directivele, despre care a crezut că ar putea duce la o situație asemănătoare cu cea din 1973, din timpul scandalului Watergate, când președintele Nixon a apelat la aceeași strategie.

Sursa