Reacția lui Rareș Bogdan după amenda uriașă primită de Realitatea TV: NU mă predau. #rezist

Rareș Bogdan a avut o ieșire furtunoasă pe o rețea de socializare, după ce Consiliul Național al Audiovizualului (CNA) a amendat Realitatea TV.

"Amenzi de aproape 50.000 eur in ultimele saptamani pentru “Jocuri de putere”! Multumesc PSD. Multumesc Alde. Multumesc din suflet Udmr. Multumesc slugilor voastre sinistre din CNA.

NU renunt. NU tac. NU ma predau. #rezist

Nesimtirea nu are limite. Incercarea de a ma face sa tac sau sa renunt a atins cote fara precedent. Astazi CNA mi-a dat o noua AMENDA de 85.000 de lei. Va atasez doua dintre cele 3 motive ale amenzii, al treilea motiv este emisiunea in care m-am plans ca am fost amendat prima data cu 85.000! In cazul reclamatiei cu “tema Olguta Vasilescu” era o chestiune plastica ce nu avea legatura directa cu familia dansei, bunicul meu a fost detinut politic, iar ea face parte dintr-un partid ce tocmai a calcat in picioare rezistenta din munti. Dar mizerabilii din CNA nu au limite!”, a scris Rareș Bogdan.